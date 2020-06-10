8-річна донька Крістіни Орбакайте сильно підросла і підкорила мережу своєю красою

Як передає Politeka.net, відео з молодшою донькою Орбакайте опублікували на фан-сторінці зіркової сім'ї. На короткому домашньому ролику Клавдія танцює під мамину пісню «Губки бантиком». Дівчинка по-дитячому намагається повторити рухи матері. Видно, що їй дуже подобається ця пісня.

«Клавочка», - підписали відео.

За день пост на фан-сторінці зібрав майже 130 тисяч лайків. В коментарях залишили масу компліментів Клаві. Одні говорили, що в неї велике майбутнє, а інші навіть заявили, що Клавдія - єдина з родини Пугачової, хто відрізняється особливою красою.

«Так зросла, Клава! Гарненька!», «Єдина красива дівчинка з сім'ї Пугачової. Тому що на тата схожа. Тато дуже гарний», «Яка лялечка!!! Добра, вихована дівчинка», «Мила дівчинка така», «Як мама буде гнучка струнка», «Гарна дівчинка росте», «Треба ж, як же дівчинка схожа на Христину??? Копія!», «Скромність, ніжність. Так мило!», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що прихильників Алли Пугачової і Максима Галкіна вразило сумне фото їх дочки Лізи. Фани подумали, що Лізу змусили фотографуватися в розкішному кріслі заради реклами.

Нагадаємо, що знаменита дочка Пугачової Орбакайте перестала старіти,з'явився доказ: «Сини виросли, а вона…».

Як повідомляла Politeka, дочка Пугачової в екстра-міні дала жару біля басейну, Басков не стримався: "20-річні позаздрять".

Також Politeka писала, що Пугачова розбурхала молодим видом поруч з Галкіним, Валюха зі «Сватів» в захваті: «Як ровесники».