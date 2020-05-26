Шанувальників Алли Пугачової і Максима Галкіна вразило сумне фото їх дочки Лізи

Фото з'явилося в одному з фан-акаунтів Пугачової в Instagram, передає Politeka.net. На фото маленька Єлизавета Галкіна сидить у розкішному кріслі, більше схожому на королівський трон. Меблі прикрашені різьбленням і позолотою і виглядають дуже дорого.

Дівчинка буквально потопає в кріслі. Вона позує в червоному платті і з двома хвостиками на голові, зав'язаними червоними бантами в тон наряду. Однак, незважаючи на розкішну обстановку, Лізі явно некомфортно. Дівчинка виглядає так, ніби ось-ось розплачеться.

Судячи з усього, це фото було зроблено давно, тому що на ньому Ліза виглядає зовсім маленькою.

Такий дивний знімок схвилював багатьох шанувальників зоряної пари. Деякі навіть згадали, що дітей Пугачової і Галкіна виношувала сурогатна мати, звинувативши зірок у тому, що вони нібито «купили» малюків.

«Навіщо дитину показувати я цього не розумію люди різні всі», «Манію величі роблять з дитини з дитинства», «У кожного з батьків своя дитина краща, набридли піаритися на дітях. Купили їх, витратилися, тепер відбивають бабки, огидно. Всім злидням відразу пишу, не заздрю», «Лізонька , чому оченята сумненькі? Хто Лізоньку образив?», «Їй образ такий не личить. Виправте помилку», «Маленьке диво Принцесса? Ні. Королева!», «Мама королева естради а доча маленька принцеса», - пишуть люди.

Нагадаємо, шикарний замок Пугачової і Галкіна потрапив у кадр на домашньому відео: "Оце роздолля".

Як повідомляла Politeka, Пугачова несподівано звернулася до Орбакайте після зухвалої витівки онука.

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