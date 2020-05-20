48-річна дочка Алли Пугачової, співачка Крістіна Орбакайте практично не змінилася за останні 20 років

До такого висновку прийшли шанувальники зоряного сімейства, подивившись на її архівне фото, яке опублікували на фан-сторінці Пугачової в Instagram, передає Politeka.net. На знімку ще молода Христина стоїть в обнімку зі своїми синами Микитою і Дені. На вигляд, Микиті на фото не більше 7 років, а Дені близько двох. Жінка виглядає дуже щасливою.

За день фото зірки зібрало понад 9 тисяч лайків. У коментарях почали обговорювати зовнішність Орбакайте. Шанувальники вважають, що змін у зовнішності зірки в ці роки практично не відбулося. Діти виросли, а вона не постаріла.

«Христина не змінюється», «Христина не змінюється, а діти вже дорослі», «Христина стала тільки краше», - пишуть користувачі мережі.

Крім цього під постом зірковій сім'ї залишили безліч компліментів.

«Чудові фотографії!», «Щасливі», «Сонячне фото», «Краса», «Ах яка жінка і класні діти», «Яке чудове фото», «Яка гарна ця мама і її дітки!», - відзначають люди.

Зазначимо, що молодшому сину Крістіни Орбакайте Дені зараз 22 роки, а Микиті Преснякову вже 28 років. Крім цього, у Крістіни є донька Клавдія.

Нагадаємо, що син Орбакайте вразив зовнішнім виглядом, у Пугачової буде істерика: "Дуже схожий на Максима Галкіна".

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