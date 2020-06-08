Відома співачка Крістіна Орбакайте, дочка Алли Пугачової, показала себе в літньому образі

На фото красуня лежала на підлозі в короткій червоній спідниці й білій блузі. Поруч можна побачити старий фотоапарат, який додав знімку вінтажності. Христина сперлася на руки і дивилася в камеру, коли її знімали, а волосся залишила розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"А адже вже тиждень літа пронеслася", - написала Орбакайте.

Фанати встигли поставити майже 50 тисяч лайків і написали, серед яких був і Микола Басков, безліч коментарів:

"Красуня", "Вогонь", "Дуже круте фото!!!", "Красива Христина, харизматична. Ще б хоча б один коментар Вам сподобався...", "Лялечка", "Христина літо завжди так швидко минає!!!! Я теж завжди дні рахую", "тільки бомбовиті фільми на одному диханні які дивилася сама! Кожен день новий фільм!", "Яка Ви чарівна!!! Ніжність і чарівність!!!".

Повідомлялося, що Філіп Кіркоров звернувся до Крістіни Орбакайте з нагоди 49-го дня народження, а також похвалив її нову пісню.

«Христина, з днем народження!💃🏼 Будь зі СВОБОДОЮ на ТИ! Все як у твоєї нової пісні!🎶 Будь вільна у думках і діях, багата душею, серцем кохана, хранима силами неба, зігріта променями кохання і шалено щаслива в міцних обіймах!🙌🏽 Сумую, ціную і люблю. Чекаємо тебе всією родиною», - написав співак.

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