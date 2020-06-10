8-летняя дочка Кристины Орбакайте сильно подросла и покорила сеть своей красотой

Как передает Politeka.net, видео с младшей дочкой Орбакайте опубликовали на фан-страничке звездной семьи. На коротком домашнем ролике Клавдия танцует под мамину песню «Губки бантиком». Девочка по-детски пытается повторить движение матери. Видно, что ей очень нравится эта песня.

«Клавочка», - подписали видео.

За день пост на фан-странице собрал почти 130 тысяч лайков. В комментариях оставили массу комплиментов Клаве. Одни говорили, что у малышки большое будущее, а другие даже заявили, что Клавдия - единственная из семьи Пугачевой, кто отличается особой красотой.

«Так выросла, Клава! Хорошенькая!», «Единственно красивая девочка из семьи Пугачевой. Потому что на папу похожа. Папа очень красивый», «Какая куколка!!! Добрая воспитанная девочка», «Милая девочка такая», «Как мама будет гибкая стройная», «Красивая девочка растет», «Надо же, как же девочка похожа на Кристину??? Копия!», «Скромность, нежность. Так мило!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что поклонников Аллы Пугачевой и Максима Галкина огорчило грустное фото их дочки Лизы. Фаны подумали, что Лизу заставили фотографироваться в роскошном кресле ради рекламы.

Напомним, что знаменитая дочь Пугачевой Орбакайте перестала стареть,появилось доказательство: «Сыновья выросли, а она…».

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