Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці в світі, показала пікантний образ без зайвих прикрас

На фото Сьюзі позувала на ліжку, прикрившись лише мереживною білизною, яка була настільки маленькою, що майже нічого не приховав. Кортес спокусливо вигнулась на ліжку і потягнула за мотузочку трусиків. На фото можна оцінити не тільки спокусливі форми красуні, але й ідеальний загар. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити майже 20 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Я люблю тебе", "Бразильське манго", "Чудово і дуже жарко", "Ти виглядаєш абсолютно апетитно", "Краса поза слів", "Мила лялька".

Повідомлялося, що 29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес показала пікантний образ.

На цей раз бразильська модель похвалилася неймовірними вигинами в одній білизні. Позуючи на кріслі, вона спокусливо закинула руки за голову, дозволивши максимально насолодитися її шикарною фігурою.

Раніше ми повідомляли, що бразильська модель Сьюзі Кортес зробила фото з улюбленим фруктом.

У другій руці Кортес тримала банан, який піднесла до губ. Модель посміхалася і дивилася в камеру.

Варто відзначити, що зірка стояла, спершись на одну ногу, другу вона підняла і на що поставила.

Нагадаємо, господиня найкрасивіших сідниць в прозорій білизні показала вигляд, гідний Playboy

А ще Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць побешкетувала пальчиками, осідлавши стілець

Також Politeka повідомляла, що господиня найкрасивіших сідниць зняла одяг, показавши справжній розмір



