Бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды обладательница титула "Мисс Бум-Бум", предстала в горячем образе 

Красотка не устает публиковать фото, на которых демонстрирует свои прелести, передает Politeka.net. На одних из последних снимков от звезды невозможно оторваться: "Богиня не иначе". 

На первом снимке модель предстала в маске с заячьими ушками. Красотка распахнула рот и приставила к языку палец, при этом пристально смотря в камеру. 

За два часа пост собрал более 7000 лайков и много комментариев. Пользователи сети поразились откровенности ее фото и написали массу комплиментов. 

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Немного позже Кортес опубликовала кадр в платье телесного цвета. Наряд обтянул сочные формы красотки. Глубокое декольте придало образу пикантности. 

Главную гордость - свою пятую точку, за которую Сьюзи получила титул, она разместила на ручку кресла в самолете. 

Образ Кортес был дополнен различными украшениями. 

Звезда распустила волосы и смотрела в камеру. 

Фото за час получило более 3000 лайков и много комментариев. 

Пользователи сети написали, что красотке очень идет такой нежный образ. 

Напомним, Сьюзи Кортес показала тренировку на тренажере. Звезда повернулась спиной к камере, показывая пятую точку в коротеньких шортах. 

Красотка качала мышцы, демонстрируя пятую точку. Тренировка получилась максимально жаркой.

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Treino de costas 🔥

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Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес позировала в белом кружевном белье, дополнив образ чулками, которые были закреплены бретельками на талии.

Модель встала на коленку и смотрела в окно самолета. Фотография получилась очень соблазнительной.

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