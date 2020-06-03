Бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды обладательница титула "Мисс Бум-Бум", предстала в горячем образе
Красотка не устает публиковать фото, на которых демонстрирует свои прелести, передает Politeka.net. На одних из последних снимков от звезды невозможно оторваться: "Богиня не иначе".
На первом снимке модель предстала в маске с заячьими ушками. Красотка распахнула рот и приставила к языку палец, при этом пристально смотря в камеру.
За два часа пост собрал более 7000 лайков и много комментариев. Пользователи сети поразились откровенности ее фото и написали массу комплиментов.
Немного позже Кортес опубликовала кадр в платье телесного цвета. Наряд обтянул сочные формы красотки. Глубокое декольте придало образу пикантности.
Главную гордость - свою пятую точку, за которую Сьюзи получила титул, она разместила на ручку кресла в самолете.
Образ Кортес был дополнен различными украшениями.
Звезда распустила волосы и смотрела в камеру.
Фото за час получило более 3000 лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали, что красотке очень идет такой нежный образ.
Напомним, Сьюзи Кортес показала тренировку на тренажере. Звезда повернулась спиной к камере, показывая пятую точку в коротеньких шортах.
Красотка качала мышцы, демонстрируя пятую точку. Тренировка получилась максимально жаркой.
Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес позировала в белом кружевном белье, дополнив образ чулками, которые были закреплены бретельками на талии.
Модель встала на коленку и смотрела в окно самолета. Фотография получилась очень соблазнительной.
Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц распахнула пиджак и устроила жару
Также Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц в кружевах показала, как любит в самолете
А еще Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц похвасталась упругими местами