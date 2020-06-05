Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы в мире, показала соблазнительный образ у зеркала

Красотка в этот раз сидела на стуле в нижнем белье и топе, смотря на свое отражение. Сьюзи развернулась пятой точкой к камере, чтобы продемонстрировать идеальные подтянутые "булочки". Кортес закрыла глаза от удовольствия и засунула соблазнительно один палец в рот, что придало кадру особой жары. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков за 9 часов и написали несколько комментариев:

"Это прекрасный пример", "Горячая", "Идеальная красота, удивительная", "Всегда красивая и прекрасная", "Идеальный вид сзади".

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На фото Сьюзи позирует в коротких шортиках и белом бюстгальтере. Красотка дополнила образ салатовой курткой, которую спустила с плеч. Кортес в этот раз была с косичками, которые свисали прямо с груди. Модель смотрела в камеру и соблазнительно выгнулась, чтобы фото получилось максимально жарким.

Сообщалось, что Известная модель Сьюзи Кортес похвасталась другими сочными местами.

На фото Кортес показала себя в черном белье из веревочек и латексном пиджаке, дополнив образ стильными серьгами. Волосы Сьюзи собрала в хвост, а сама смотрела дерзким взглядом в объектив. Красавица взялась за веревочки трусиков и потянула их вверх, добавляя фотографии еще большей пикантности.

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