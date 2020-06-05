Известная модель Сьюзи Кортес, обладательница титула "Мисс Бум-Бум", показала откровенную фотосессию

На кадрах Сьюзи позирует без одежды, прикрывши тело только прозрачным бельем с кружевами. Кортес раздвинула ноги, соблазнительно устроившись на кровати. Волосы модель оставила распущенными, а сама максимально выгнулась, показывая самое пикантное на камеру. На второй публикации можно заметить, что девушки снимает фотограф в футболке Playboy. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели ролик почти 20 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Круто", "Прекрасно", "Чудесно", "Драгоценность", "Русалка", "Королева соблазна".

Ранее мы сообщали, что фитнес-модель Сьюзи Кортез сверкнула безупречной фигурой в мини шортиках.

Красотка улеглась отдыхать на диванчик. На ней были экстремально маленькие шортики, которые едва прикрывали ее «пятую точку». Кортез развалилась таким образом, чтобы во всей красе показать поклонникам свою главную гордость. Грудь модель прикрыла маленьким топом, в который едва влезла ее силиконовая грудь.

Сообщалось, что обладательница самых красивых ягодиц и знаменитая фитнес-модель Сьюзи Кортез похвасталась соблазнительным фото.

Девушка радует откровенными снимками своих поклонников, каждый раз она выбирает яркие луки. Новое фото не стало исключением из правил. На нем жгучая брюнетка разместилась на кровати в одном лишь белье.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц оттянула белье и сверкнула тату в непристойном месте

А еще Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц сняла одежду, показав настоящий размер

Также Politeka сообщала, что обладательница самых красивых ягодиц облачилась в соблазнительного зайчика



