Красотка ничего не скрыла

Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила дважды титул "Мисс Бум-бум", показала необычный образ

На фото Сьюзи позирует в коротких шортиках и белом бюстгальтере. Красотка дополнила образ салатовой курткой, которую спустила с плеч. Кортес в этот раз была с косичками, которые свисали прямо с груди. Модель смотрела в камеру и соблазнительно выгнулась, чтобы фото получилось максимально жарким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Очень хорошо", "Великолепно", "Чья это личность пациента?", "Отлично", "Можно смотреть вечно".

Сообщалось, что бразильская модель Сьюзи Кортес в этот раз решила удивить фанатов.

Совершенная Кортес позировала в маечке на тонких бретельках, которые едва удерживали ее пышные формы. Заметно, как грудь приподнялась в тесной одежде и едва не выпадает.

Модель закинула набок шелковистые волосы и смотрела в камеру. Легкий макияж, состоящий из пышных ресниц и нюдовых губ дополнил образ.

Ранее мы сообщали, что бразильская модель Сьюзи Кортес предстала в стильных образах.

Так, на первом снимке красотка позировала лежа, в обтягивающем топе с пикантным вырезом. Топик обтянул и подчеркнул пышную грудь красотки.

Оголенный пресс с кубиками поражает красотой и ей, действительно, нечего стесняться.

Напомним, обладательница самых красивых ягодиц блеснула достоинством в прозрачном белье

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