Российская певица и телеведущая Ольга Бузова удивила поклонников необычным образом

На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором предстала в образе школьницы, передает Politeka.net. Красотка надела традиционную форму, которую носили во времена СССР, а сейчас надевают на последний звонок. Ольга сделала себе красивую прическу, макияж, а в руки взяла звоночек. И так короткую юбку певица решила немного задрать, что придало фото особой пикантности.

«Вся наша школа сошла с ума от этой новенькой... в мой класс она зашла - и сразу понял я ...» Продолжите ...?», - подписала Бузова фото словами из известной песни.

За час пост звезды оценило более 160 тысяч человек. В комментариях оставили много приятных отзывов.

«Ты лучшая», «Олечка, как всегда прекрасна», «Тебе очень идет», «Как всегда на высоте», «В каком классе, крошка? Что после уроков делаешь? Можно ранец твой потаскать?», «Ах школьница проказница», «Супер», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова развалилась на шезлонге в одном купальнике. Красотка использовала для фотосессии крышу в своем доме. Многие ее фото на карантине делаются именно там. Ольга лежала и грелась на солнышке.

Напомним, что скандальная Бузова в кожаном боди и на мотоцикле взбудоражила образом: "Слишком сильно".

Как сообщала Politeka, Бузова опубликовала кадры 16-летней давности, звезду совсем не узнать: "Такая колхозница", фото.

Также Politeka писала, что горячая Бузова забыла про стыд и засветила трусы в экстремальном костюме: "Это жесть!".