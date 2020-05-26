Российская певица и телеведущая Ольга Бузова показала себя в разных образах

Красотка часто записывает и делится видео в Инстаграм, пишет Politeka.net. Звезда не только предстает в соблазнительных образах, но также показывает, в чем ходит дома.

Так, на новом видео красотка предстала в голубой футболке, под которой не было белья. На голове Бузовой находилось полотенце, будто она только что помыла голову. Под глаза певица положила патчи и надела очки.

Ольга брызгала на зеркало специальным средством и вытирала его тряпкой, как вдруг в отражении она увидела себя в другой одежде.

Звезда видела себя в красном топе, который подчеркнул стройную фигуру, а в частности, грудь Ольги.

Телеведущая в красном улыбалась, а вторая - удивлялась увиденному и в конце ушла от зеркала расстроенной.

"Ожидание - реальность 😂😂😂❤️ А вы бы хотели иметь такое зеркало? 😍", - поинтересовалась Ольга у подписчиков.

За три часа пост собрал более 2,2 миллиона просмотров и много комментариев.

"Как тебе идёт красный цвет ❤️❤️❤️", "Почему Бузова носит очки????", "После этого челенджа у Всех зеркала чистые 🤣", "Ты такая крутая❤️❤️❤️", "Круто получилось 😍", "Ты лучшая!!!!!!!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Страшная без мейка где-то на лет 45", "Зачем так сильно грудь стягивать? Аж больно смотреть🙃", "Ой ну , Оля. Какая же вы молодец все все-таки. Такие прикольные ролики делаете и стесняетесь смеяться над собой. 🔥🔥🔥 как правило это говорит о высокой степени интеллекта. Вы правда, очень талантливы , имеете удивительный ум и чуйку. Восхищаюсь вами ❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Бузова в неприличной позе посветила грудью в расстегнутом топе

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