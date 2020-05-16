Соцсети уже забыли, как певица выглядела в начале своей карьеры

16 лет назад никто и представить не мог, какой звездой станет Ольга Бузова

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, певица Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram раритетные кадры 16-летней давности, когда она впервые пришла на проект "Дом-2".

Тогда 18-летняя девушка сразу заявила, что мечтает стать звездой, но ее слова никто не воспринял всерьез. За годы на ТВ Ольга Бузова постепенно превратилась в суперзвезду: сейчас она записывает песни, пишет книги и продолжает вести шоу, которое когда-то и сделало ее известной.

«Спасибо всем моим людям за то, что вы рядом со мной все эти годы, поддерживаете меня. Вы — моя команда, вы — моя семья, вы — мои друзья! Спасибо, что вместе со мной прошли этот путь — от участницы реалити до ведущей и самой популярной девушки страны. Вместе — мы сила, вместе мы можем все! Я вас люблю и очень скучаю по встречам с вами», — подписала она архивный видеоролик в своем Instagram.

Поклонники в комментариях отметили, что из девочки с автозагаром и стразами Ольга Бузова превратилась в сильную и независимую женщину, которая может утереть нос своим завистникам.

"Такая милая наивность", "Вот это перемены! Оля, вы пример роста человека на делах, а не на словах!", "Классная всегда", "Такая ностальгия, ни одну программу не пропускала раньше, столько лет прошло, как вчера помню этот день", "Такая смешная с этим и кудряшками, я смотрела "Дом-2" раньше, мелкая когда была", "Такая колхозница была, особенно причёска. Вот, что деньги делают с людьми, сейчас конфетка", "Ты лучшая", "За 16 лет, очень круто раскрутилась! Умница... талант!", - написали они в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что Ольга Бузова засветила трусы в экстремальном наряде.

В частности, Ольга Бузова похвасталась перед подписчиками откровенным нарядом, в котором она выступала на VK Fest 2020.

"Который год подряд, открываю главный музыкальный фестиваль. Для меня - огромное счастье выступать для вас. Ну что, мои хорошие, пишите Ваши впечатления , кто смотрел моё выступление? Поймали мое сердечко?", - подписала звезда откровенное фото, на котором она засветила свое нижнее белье.

Новый образ пришелся по душе поклонникам Бузовой и они оставили сотни восторженных комментариев.

Напомним, Бузова в неприличной позе посветила грудью в расстегнутом топе

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