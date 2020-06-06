29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес, двічі володарка титулу "Міс Бум-Бум", показала пікантний образ
Як передає Politeka.net, знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Сьюзі відома своєю любов'ю до фотосесій в білизні, а то й без неї. Всесвітньо відома модель досить часто публікує все більш пікантні кадри в соцмережах.
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На цей раз бразильська модель похвалилася неймовірними вигинами в одній білизні. Позуючи на кріслі, вона спокусливо закинула руки за голову, дозволивши максимально насолодитися її шикарною фігурою.
Білизну виявилося тут тільки для виду, оскільки прозора тканина підвела і дозволила побачити її самі потаємні місця.
Шанувальники оцінили такий відвертий знімок фотомоделі купою коментарів та лайків.
Зазначимо, що титул «Міс бум-бум» їй дістався вже вдруге: раніше її сідниці визнавалися кращими у 2015 році.
Відомо, що за умовами конкурсу, жінкам не можна користуватися послугами пластичних хірургів для зміни розмірів або виду сідниць. Так що Кортез зобов'язана своїми шикарними формами лише матінці природі.
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