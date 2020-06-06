29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес, двічі володарка титулу "Міс Бум-Бум", показала пікантний образ

Як передає Politeka.net, знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Сьюзі відома своєю любов'ю до фотосесій в білизні, а то й без неї. Всесвітньо відома модель досить часто публікує все більш пікантні кадри в соцмережах.

На цей раз бразильська модель похвалилася неймовірними вигинами в одній білизні. Позуючи на кріслі, вона спокусливо закинула руки за голову, дозволивши максимально насолодитися її шикарною фігурою.



Білизну виявилося тут тільки для виду, оскільки прозора тканина підвела і дозволила побачити її самі потаємні місця.

Шанувальники оцінили такий відвертий знімок фотомоделі купою коментарів та лайків.