Популярна російська актриса Христина Асмус, дружина зірки Comedy Club Гаріка Харламова, здивувала шанувальників новим постом

На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала фото, супроводивши його матом, передає Politeka.net. На фото Христина була одягнена в стильний брючний костюм. Її волосся було акуратно заколоте. Актриса розвалилася в кріслі і дивилася в кадр втомленими очима.

Під фото вона залишила дивний підпис. Христина написала лайку, вирішивши зробити цьому слову аналіз.

«Іменник, неживе, чоловічий рід, 2-е відмінювання; те, що не піддається ніякому опису, ніякому порівнянню; щось надзвичайне, неймовірне, виняткове по силі або ступеню прояву», - написала вона.

За годину фото зібрало понад 15 тисяч лайків. Не зміг пройти повз фото чоловік співачки Наташі Корольової Тарзан, який теж лайкнув Асмус фото. Шанувальники актриси захоплювалися її зовнішнім виглядом, але багато хто відзначив, що залишати такі підписи досить дивно.

«Христина, не чекав від вас таких слів. Сподіваюся це цитата з Єсеніна», «Кріс, це ти до чого? Втомилася?», «Христина, навіщо ви одягнули одяг Гаріка?», «Фотка дуже класна, та втім, як і всі», «Христина в наших улюблених відтінках», «Нічого не зрозумів, але дуже цікаво», - пишуть користувачі мережі.

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