Російська актриса Христина Асмус в розкішному вбранні похвалилася своєю неймовірною фігурою

Як повідомляє Politeka.net, свіже фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина була одягнена в бежеві штани, які вигідно підкреслили її п'яту точку. Також Асмус наділа тілесного кольору боді з голою спиною. Красуня повернулася до камери найсмачнішими місцями і грайливо глянула в кадр.

«Робоча сторона», - підписала Асмус фото.

За годину пост актриси оцінили майже 30 тисяч осіб. Не стримався і залишив лайк під фото колишній чоловік телеведучої Ксенії Собчак, актор Максим Віторган. В коментарях зірці залишили масу компліментів.

«Відразу видно!)», «Ідеальна», «Залік», «Відмінна сторона», «Бомбическая», «Христина, Ви сама чарівність!!», «Тут спробуй знайди не робочу», - пишуть люди.

Один з шанувальників зазначив, що ця сторона для Гаріка – чоловіка Крістіни. Втім, деякі не погодилися з коментарем, додавши: «Гарік останній в черзі».

Раніше ми писали, що Христина Асмус поділилася фотографією в розкішному брючному костюмі. Дівчина присіла на диван, повернувши голову в бік. Виглядала вона чудово. Актриса розповіла, що фільм «Текст», в якому вона знялася, отримав ще одну заслужену нагороду від асоціації продюсерів.

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