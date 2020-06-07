Популярна російська актриса Христина Асмус розповіла, як важко їй довелося під час карантинних обмежень

Як передає Politeka.net, про це актриса розповіла на своїй сторінці в Instagram. Дівчина опублікувала архівний знімок з гастролей в місті Ярославль. Вона була одягнена в пальто і прозорі черевики. На фото у Христини ще довге волосся, яке вона незабаром відріже.

За словами Асмус, вона 8 років працює в театрі. Один з головних режисерів в її кар'єрі – це Євген Марчеллі. Як зізналася Христина, Марчеллі ставить новий спектакль за Горьковим «Дачники», до постановки якої артисти вже приступили.

«Я майже 3 місяці на виходила на сцену. Навіть під час вагітності такої довгої перерви не було. Ломка пекельна)», - заявила артистка.

За годину фото Асмус зібрало майже 18 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів, а також відгуків з приводу стилю.

«Серйозна фоточка, просто вогонь», «Що за прекрасна дівчина», «Краса невимовна», «Вдалого Вам майбутнього старту Христина!», «Кріс, ти супер)) і сім'я твоя», «Який у вас крутий стиль, яка ви красива, Христина!», «Вибачте, що я в моді не розумію, але які ж все-таки смішні боти», «Скоро все буде добре!», - пишуть користувачі мережі.

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