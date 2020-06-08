Російська актриса Христина Асмус приголомшила несподіваним зізнанням про те, з якою бідою зіткнулася на самоізоляції

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Ми переїхали!!! 🏡 Приблизно місяць-півтора тому в свій будинок після ремонту, довжиною у вічність 🔧 Все нове, гарне, класне, своє. Але будівельна пил!!!!! Я з розуму сходжу 😭 Моєму, оттираем, а все одно відчуття, що ніколи від неї не позбудемося 😰 Що делаааать? Адже справа не тільки в наведенні порядку, а здоров'я всієї родини! ☝🏻 Ще й на самоізоляції просто не вилажу з гаджетів», - йдеться в повідомленні.

На карантині, стверджує Асмус, вона стала частіше сидіти за технікою. Тому «однозначно треба робити перерви, хоча б на дитину». Плюс до цього, зірка вирішила вдатися до використання очних крапель.

Як повідомлялося раніше, російська актриса Христина Асмус розповіла, як важко їй довелося під час карантинних обмежень.

Про це актриса розповіла на своїй сторінці в Instagram. Дівчина опублікувала архівний знімок з гастролей в місті Ярославль. Вона була одягнена в пальто і прозорі черевики. На фото у Христини ще довге волосся, які вона незабаром відріже.

За словами Асмус, вона 8 років працює в театрі. Один з головних режисерів в її кар'єрі – це Євген Марчеллі. Як зізналася Христина, Марчеллі ставить новий спектаклю за Горькову «Дачники», до постановки якої артисти вже приступили.

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