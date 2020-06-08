Російська актриса Христина Асмус приголомшила несподіваним зізнанням про те, з якою бідою зіткнулася на самоізоляції
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Ми переїхали!!! 🏡 Приблизно місяць-півтора тому в свій будинок після ремонту, довжиною у вічність 🔧 Все нове, гарне, класне, своє. Але будівельна пил!!!!! Я з розуму сходжу 😭 Моєму, оттираем, а все одно відчуття, що ніколи від неї не позбудемося 😰 Що делаааать? Адже справа не тільки в наведенні порядку, а здоров'я всієї родини! ☝🏻 Ще й на самоізоляції просто не вилажу з гаджетів», - йдеться в повідомленні.
На карантині, стверджує Асмус, вона стала частіше сидіти за технікою. Тому «однозначно треба робити перерви, хоча б на дитину». Плюс до цього, зірка вирішила вдатися до використання очних крапель.
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Як повідомлялося раніше, російська актриса Христина Асмус розповіла, як важко їй довелося під час карантинних обмежень.
Про це актриса розповіла на своїй сторінці в Instagram. Дівчина опублікувала архівний знімок з гастролей в місті Ярославль. Вона була одягнена в пальто і прозорі черевики. На фото у Христини ще довге волосся, які вона незабаром відріже.
За словами Асмус, вона 8 років працює в театрі. Один з головних режисерів в її кар'єрі – це Євген Марчеллі. Як зізналася Христина, Марчеллі ставить новий спектаклю за Горькову «Дачники», до постановки якої артисти вже приступили.
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