32-річна російська актриса Крістіна Асмус, дружина відомого коміка Гаріка Харламова, збентежила домашнім фото і заявила про свою примху

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала ненафарбованою, з замотаною в рушник головою і білому вафельному халатику.

Асмус надула губки і трохи з сумом поглянула в камеру. В підписі актриса пояснила, чому у неї поганий настрій і як це виправити: "Я втомилася. Хочу на ручки і щоб мені хто-небудь мандарин почистив 😖".

Користувачі кинулися обговорювати пост Крістіни, натякаючи їй, що у неї є чоловік для всяких "мандаринок" та інших утіх.

"У вас же начебто є кому 😁"

"Гарік в допомогу 🏋️‍♀️❤️🍊🙃"

"На ручки це питання до Гаріка😂"

"Так , а як чистити мандарин, якщо Ви будете на ручках 😁😁😁"

"Крістіна) ви супер) а чоловік хай за вами доглядає❤️"

"Як же Вам добре не нафарбованою😊"

"Пощастило Бульдогу з тобою!!!ти класна!!!😽✨"

"Гарік, терміново тягни мандарини))"

Раніше ми повідомляли, Асмус приголомшила видом ззаду в бежевих брюках із завищеною талією. Щільна тканина ідельно села на "м'яке місце" зірки, підкресливши спокусливі оруглости. Крістіна грайливо повернулася до камери, вхопившись рукою за волосся.

"Робоча сторона 🤪😝", - підписала Асмус цей зухвалий кадр, де вона зі спини.

«Відразу видно!)», «Ідеальна», «Залік», «Відмінна сторона», «Бомба», «Крістіна, Ви сама чарівність!!», «Тут спробуй знайди не робочу»; "Ех, вульгарно... 😔 навіщо.. напишіть, що-небудь гарне і світле", - відреагували користувачі.

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