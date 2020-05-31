Відома бразильська Жизель Олівейра, яка була моделлю Victoria's Secret, здивувала відвертою фотосесією

На фото красуня лежить без одягу, показуючи себе в профіль. Жизель повернула голову до камери, а руками прикрила груди, щоб не показати нічого зайвого. Можна по крапельок на тілі побачити, що тіло у Олівейри вологе. На другому знімку дівчина вже сиділа біля дерев'яної стіни. Зірка прикрила рукою груди і склала ноги, щоб нічого не було видно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сумую за пляжем", - лаконічно підписала фото красуня.

Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Нереальна", "Ох", "Моя дівчинка", "Це виглядає так естетично", "Сама природна", "Моя улюблена модель".

Раніше ми повідомляли, що 27-річна бразильська модель Жизель Олівейра, яка брала участь у показах Victoria's Secret, здивувала незвичайним луком.

На цей раз Олівейра наділу екстремально короткі джинсові шорти, які оголили її худенькі стрункі ніжки. А наверх красуня вибрала об'ємну чорну кофту в паетках. Модель посміхалася і виглядала щасливою.

Повідомлялося, що модель Victoria's Secret Жизель Олівейра влаштувала гарячу фотосесію на вулиці.

«Привіт, тепла погода, я тут для вас», - написала зірка.

За день пост моделі зібрав більше 22 тисяч лайків. В коментарях їй залишили багато захоплених відгуків.

Нагадаємо, гаряча зірка Victoria’s Secret без сорому присіла в екстра-міні, розставивши ноги

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