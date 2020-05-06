Модель «Victoria’s Secret» Ельза Хоск прямо на ліжку продемонструвала новий відвертий наряд
Для одного з глянцевих журналів Ельза пообіцяла кожен день протягом тижня показувати один ефектний лук. Так, на своїй сторінці в Instagram модель показала вбрання першого дня, передає Politeka.net.
Хоск вибрала рожеві обтягуючі міні-шорти і маленький жовтий топ, які ідеально підкреслили її пружне тіло і довгі ноги. Щоб продемонструвати і вбрання, і свою фігуру у всій красі, модель здивувала різноманітністю поз, сидячи і лежачи на ліжку.
Нове фото в черговий раз показало, завдяки чому Хоск вже тривалий час залишається топ-ангелом Victoria’s Secret. Всього за кілька годин пост зірки зібрав понад 140 тисяч лайків, а шанувальники засипали її компліментами в коментарях.
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Раніше Ельза Хоск постала перед камерою в одній білизні, яка підкреслила її ідеальні вигини. Модель сіла на ліжку, накинувши на себе об'ємний светр. Фотографія вийшла неймовірною – водночас ніжною, чарівною і привабливою. Пружні груди красуні привернули увагу шанувальників, а її ніжний погляд розбурхав фантазію.
Нагадаємо, Белла Хадід, Гейл Келлі, Ельза Хоск та інші зірки Victoria’s Secret звели світ з розуму красою: "Ангели".
Як повідомляла Politeka, роздягнена Ельза Хоск із "Victoria’s Secret" покувиркалася і встала на місток.
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