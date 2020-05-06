Модель «Victoria’s Secret» Ельза Хоск прямо на ліжку продемонструвала новий відвертий наряд

Для одного з глянцевих журналів Ельза пообіцяла кожен день протягом тижня показувати один ефектний лук. Так, на своїй сторінці в Instagram модель показала вбрання першого дня, передає Politeka.net.

Хоск вибрала рожеві обтягуючі міні-шорти і маленький жовтий топ, які ідеально підкреслили її пружне тіло і довгі ноги. Щоб продемонструвати і вбрання, і свою фігуру у всій красі, модель здивувала різноманітністю поз, сидячи і лежачи на ліжку.

Нове фото в черговий раз показало, завдяки чому Хоск вже тривалий час залишається топ-ангелом Victoria’s Secret. Всього за кілька годин пост зірки зібрав понад 140 тисяч лайків, а шанувальники засипали її компліментами в коментарях.

Раніше Ельза Хоск постала перед камерою в одній білизні, яка підкреслила її ідеальні вигини. Модель сіла на ліжку, накинувши на себе об'ємний светр. Фотографія вийшла неймовірною – водночас ніжною, чарівною і привабливою. Пружні груди красуні привернули увагу шанувальників, а її ніжний погляд розбурхав фантазію.

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