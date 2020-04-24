Модель «Victoria’s Secret» Ельза Хоск опублікувала серію яскравих знімків в купальнику

Зірка порадувала шанувальників сміливими знімками на пляжі, а також на природі, передає Politeka.net.

Знаменита модель опублікувала чорно-білі знімки, на яких демонструє свої принади.

На фото модель красувалася в бікіні, яке ледь прикриває принади. Помітні її тонка талія і, хоч і невеликі, але при цьому красиві форми.

Довгі стрункі ніжки - це те, про що мріє кожна дівчина.

Знаменитість позувала не одна, а також зі своїм бойфрендом.

Також зірка представила фото на природі, де вона постала без білизни в легкій довгій сукні і обтягуючому спортивному костюмі, щоб досконало показати неймовірне тіло.

Нагадаємо, Ельза Хоск постала на кадрах в обтягуючому боді, через яке добре проглядаються її груди.

Можливо, модель намочила наряд, або тканина виявилася занадто тонкою, але прихильникам вдалося розглянути все до найдрібніших подробиць. На фото Хоск сміється і прикриває обличчя руками.

«Сумую за сонцем на моєму обличчі», - написала 31-річна модель.

За кілька днів пост зірки зібрав понад 130 тисяч лайків.

Раніше повідомлялося, що в цьому році Ельзі Хоск виповнюється 32 роки, її параметри залишаються кілька років на одному рівні - груди 79 см, талія 56 см, стегна 89 див. Зростання Ельзи - 177 див.

До речі, контролювати вагу, яку Хоск намагається тримати на позначці 52-54 кг, допомагають регулярні спортивні тренування.

Варто відзначити, що руку до зростання популярності моделі доклав батько, який розіслав її фотографії в деякі агентства в Швеції.

Модель не раз з'являлася на обкладинках журналів Elle, Cosmopolitan та інших.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

Як раніше повідомляла Politeka, зірка Victoria’s Secret розставила ноги в чорних панчохах, «від такого зриває дах»: вражаючі кадри

Також Politeka інформувала, що роздягнена красуня з Victoria's Secret показала розкішне тіло прямо у ванній: очей не відірвати