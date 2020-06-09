Знаменита українська співачка Ані Лорак поділилася щасливою подією в житті своєї родини

Фото зі свята зірка опублікувала у себе в Instagram, передає Рoliteka.net. Як стало відомо, 9 червня єдиній доньці Лорак Софії виповнилося 9 років. Свято дівчинка вирішила оформити в стилі мультфільму, знятого за сюжетом фільму жахів «Сімейка Адамс». Сама Софія також була одягнена в стилі персонажів цього мультфільму. На дівчинці було чорне плаття з білим коміром.

Ані Лорак була одягнена в обтягуюче чорне плаття. Також на фото з'явився хрещений Софії, співак Філіп Кіркоров з дітьми. Незважаючи на карантин, він возз'єднався зі своєю подругою Лорак, щоб привітати її дочку.

«Спасибі всім за теплі привітання! Спасибі улюбленому хрещеному», - підписала фото зірка.

В коментарях її доньці залишили масу компліментів. За годину пост зібрав майже 100 тисяч лайків. Не витримала і залишила лайк під постом Світлана Лобода.

«Які гарні! Добре вам відзначити», «Вау нічого собі, молодці», «З днем народження принцесу», «Які всі красиві», «Кароліночка ще раз з Днем народження донечки вам, здоров'я і самого великого щастя», «Солодка парочка», - пишуть користувачі мережі.

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