Знаменита артиска Ані Лорак поділилася зворушливим кадром з дочкою Софією

Як відомо, знаменитість багато тижнів перебуває на карантині, тому в її профілі все частіше з'являються домашні фото і кадри, зроблені разом з єдиною дочкою. При цьому Кароліна не соромиться ділитися емоціями, подаючи приклад своїм фанатам, пише Рoliteka.net.

Так, в цей раз співачка показала яскравий кадр, на якому позувала разом з дочкою Сонею в стильному сукню, спущеним з плечей, прямо перед піаніно. Мило притиснувшись один до одного мама з дочкою усміхалися крізь поцілунок. Дівчинка засміялася, позуючи в білій майці і тримаючи ручки на музичному інструменті. При цьому на останніх і раніше опублікованих співачкою кадрах можна помітити, що мала Софія правда схожа на свою маму, а її посмішка полонила шанувальників зірки.

«Всі найніжніші обійми любові, всі зірки на небі світять для тебе, моя принцеса Софія! З Днем народження, моя донечко! Будь завжди щаслива!», - написала Кароліна.

Ось що відповіли шанувальники:

«Вітаю Сонечку! Нехай завжди буде щаслива, здорова і в любові. Нехай радує Вас. Дуже любимо❤️❤️❤️», «З днем народження! 🎉🎂🌹 Щастя і добра! 💛», «З днем народження Соня ! 🔥», «З Днем Народження кохану дитину ❤️ Нехай росте велика, добре вчиться і буде як Мама💕🙏🏻», «З днем народження, принцесу Софію! Маленького янголятка, люблячу маму і розуміюче її❤️🙏 Сонечка просто чудове, з днем народження!🐣❤️», «Дочки-матері - завжди дуже зворушливі такі фотографії )», «У мене три сини, а так хотілося косички заплітати», «Східна Лялечка!!!!Всіх Земних Благ!!!».

Також Кароліна представила дійсно жаркі кадри – зірка знялася з замотаним рушником на голові у формі тюрбана і в білому халаті. Шию зірки прикрасило розкішне і блискуче кольє, а вуха – сережки такого ж стилю, що й кольє з безліччю каменів. При цьому зірка була взута в незвичайні босоніжки на товстому каблуці.

Співачка на табуреті прийняла кілька спокусливих поз, представивши відразу три знімка.

«Найбільша сила і краса всередині нас…» - написала Кароліна. При цьому зірка викликала цілу хвилю неоднозначних коментарів у мережі.

Нагадаємо, що Лорак у короткому топі посвітила грудьми під носом у Лазарєва

Як повідомляла Politeka, Лорак засвітила змарнілу фігуру в порожньому спортзалі

Також Politeka писала, що Ані Лорак з волохатими ногами здивувала безглуздим нарядом на домашньому фото