Знаменита артиска Ані Лорак здивувала ніжним образом в білосніжному банному халаті і з рушником на голові

Так, цього разу артистка змінила імідж, з'явившись в одному банному халаті і з абсолютно «новим» обличчям, чим дуже здивувала публіку. Так, артистка попозувала на табуреті прийняла млосні пози, пише Рoliteka.net.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона представила дійсно жаркі кадри – зірка знялася з замотаним рушником на голові у формі тюрбана і в білому халаті. Шию зірки прикрасило розкішне і блискуче кольє, а вуха – сережки такого ж стилю, що й кольє з безліччю каменів. При цьому зірка була взута в незвичайні босоніжки на товстому каблуці.

Співачка на табуреті прийняла кілька спокусливих поз, представивши відразу три знімка.

«Найбільша сила і краса всередині нас…» - написала Кароліна. При цьому зірка викликала цілу хвилю неоднозначних коментарів у мережі:

«Красуня😍🔥Гарного вам дня❤️», «Чудового Вам дня Кароліночка 😘💋», «Такі сумні очі», «Коли своєю "внутрішньою красою" чарти Америки порвеш?», «Неприродна фотосесія! В житті, виходячи з душу в халаті і з тюрбаном на голові, прикраси не одягаємо. Зазвичай це робиться після», «Це треба додуматися - надіти колготки з банним халатом і начепити біжутерію. Я вами розчарована», - зазначили передплатники.

Також зірка показала новий ролик. На відеозаписі Кароліна позувала разом з дочкою в похмурих вбраннях перед піаніно. Мило притиснувшись один до одного мама з дочкою про те перемовлялася. При цьому на останніх кадрах можна помітити, що мала Софія правда схожа на свою маму, а її посмішка полонила шанувальників зірки.

«❤️ Зігрійте теплом своїх коханих! Діліться відео-моментами з самими дорогими серцю людьми під мою нову пісню з хештегом #твоейлюбимой в Instagram і TikTok!», - написала співачка.

Ось що написали фолловери:

«У вас дуже гарна донечка! Здоров'я вам та злагоди вашій родині!❤️ З кожним роком Сонечка все більше і більше стає на вас схожою.😍😍😍😍😍», «Такі милі, але виглядає так, ніби потерпає без Мурата ❤️ тільки Будьте щасливі !❤️🙏🏼», «Все, що мені потрібно для щастя – це ви ❤», «Дуже ніжне🌸і красиве відео😍Такі красоточки донечка і матуся👸🌟🌷», «Красуні😻Сонечку зі святом❤️Щастя вам😻».

Нагадаємо, що Лорак у короткому топі посвітила грудьми під носом у Лазарєва

Як повідомляла Politeka, Лорак засвітила змарнілу фігуру в порожньому спортзалі

Також Politeka писала, що Ані Лорак з волохатими ногами здивувала безглуздим нарядом на домашньому фото