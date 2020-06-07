Знаменита артиска Ані Лорак здивувала домашнім роликом і знімком в новому образі

Цього разу Кароліна постала в похмурому і мінімалістичному образі, засвітивши не тільки нову зачіску, але і помітно помолоділе обличчя з "новими" губами. Співачка позвасталась своїм співом перед камерою, рекламуючи нову пісню, а також привітала друга і колегу зі святом, пише Рoliteka.net.

Так, знаменитість показала, як позувала з товаришем в стилньом і стриманому образі зі звичною зачіскою. А на наступному кадрі - уривками з відео, відмінно видно, як змінилося обличчя зірки після чергових уколів краси.

Як відомо, Кароліну вже давно звинуватили в зловживанні уколами краси і множинної пластику.

Причому не так давно дерматологи і косметологи, аналізуючи фото Лорак і її виходи в світ в цілому, відзначали, що зірка явно робила контурну пластику скул, збільшила губи і провела корекцію носогубних складок. Фанати після заяв косметологів були лаконічні, відзначаючи, що "це занадто, вона як воскова лялька".

Як відомо, співачка не є прихильницею демонстрацій особистого життя і всього, що пов'язано з будинком. Після розлучення співачка стала дуже потайлива і намагається поки не переживати те, як живе та з ким спілкується. Тим не менш рідкісні фото, зроблені вдома, викликають досить бурхливий захват серед фанатів.

Так, цього разу зірка позувала у картатій сорочці практично до колін і вільних джинсах темно-сірого відтінку. При цьому доповнила свій образ оригінальними босоніжками на тонкій шпильці з безліччю каменів.

«Читаю коментарі і радію, що нова пісня припала вам до душі. Кохайте і будьте коханими! ❤️ #ТвоейЛюбимой», - написала Кароліна.

Ось що відповіли шанувальники:

«Красоточкаааа🤤😍😍😍», «Яка красиииивая 😻❤️», «яка Ви красива 🔥🦋», «сонечко💛», «А мені пісня "Ми порушуємо" дуже сподобалася, кліп взагалі бомбічний, але можна більше спека?», «Спасибі, що радуєте нас такими піснями, 2 день на репите♥️♥️», «❤️ Кароліночка ви дуже гарна 😍 і щаслива. Посміхайтеся завжди! 😘», «Яка ж Ви сонячна☀», «Красуня😍І крута пісня🤩як завжди👌🏻», «Діва Будь щаслива 💐🔥❤️», «Буду рада новим добрим друзям 🌸💝».

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