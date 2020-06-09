Українська співачка Наташа Корольова показала свою сестру, яка відзначає сьогодні день народження

На фото позує жінка по імені Руся. Сестра Корольової була в чорній сукні з візерунком і стояла на тлі море на сходах. Волосся зірка вирішила залишити розпущеним. На фото можна помітити, що Руся має пишні форми, але зовсім їх не соромиться. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"У моєї сестрички Русі сьогодні День Народження !!! Вона напрочуд добра і чуйна людина з душею дитини й дуже важкою долею !!! Іруля тебе люблю і сумую!!! З Днем Народження Дівчинка Русява!!", - написала Наташа.

Фанати встигли поставити майже 6 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"О, у моєї донечки Танюшки теж День Народження сьогодні! Вітаю Наташа Вашу сестричку Русю! Здоров'я їй і сил!", "З іменинницею!!! Русі легкої долі і щастя безмежного", "Гарна дівка", "По обличчю видно що вона добра людина і м'яка", "Треба ж, дві сестрички і дві "близнята" за гороскопом!", "Це виходить Наташа))), якщо б Сергій Вас не ганяв..то ви мали б такі ж апетитні форми?)))", "Вітаємо від душі!!! Сімейного щастя і благополуччя, жіночого здоров'я, удачі, миру і всіх земних благ!!!", "Бажаю вам здоров'я та щастя!! Всіх благ".

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