Украинская певица Наташа Королева показала свою сестру, которая отмечает сегодня день рождения

На фото позирует женщина по имени Руся. Сестра Королевой была в черном платье с узором и стояла на фоне море на ступеньках. Волосы звезда решила оставить распущенными. По фото можно заметить, что Руся имеет пышные формы, но совсем их не стесняется. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"У моей сестрички Руси сегодня День Рождение !!! Она удивительно добрый и отзывчивый человек с душой ребёнка и очень трудной судьбой !!! Ируля люблю тебя и скучаю!!! З Днем Народження Дiвчинка Русява!!", - написала Наташа.

Фанаты успели поставить почти 6 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"О, у моей донечки Танюшки тоже День Рождение сегодня! Поздравляю Наташа Вашу сестричку Русю! Здоровья ей и сил!", "С именинницей!!! Русе легкой судьбы и счастья бескрайнего", "Хороша девка", "По лицу видно что она добрый человек и мягкий", "Надо же, две сестрички и две "близняшки" по гороскопу!", "Это получается Наташ))), если бы Сергей Вас не гонял..то вы имели бы такие же аппетитные формы?)))", "Поздравляем от души!!! Семейного счастья и благополучия, женского здоровья, удачи, мира и всех земных благ!!!", "Желаю вам здоровья и счастья!! Всех благ".

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