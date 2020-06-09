Муж Наташи Королевой Сергей Глушко, известный как Тарзан, решил опробовать подарок, который их сын приготовил на день рождения мамы

Как передает Politeka.net, соответствующий снимок стриптизер опубликовал на своей странице в Instagram. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

Архип Глушко решил порадовать свою мать весьма необычным подарком.

"Это трон для принцессы "маленькой страны"... Я нашел на даче старые трубы и решил сделать подарок маме... вот такой вот арт-объект. Следующим этапом, я его выкрашу в красный цвет, и королевский стул будет готов. Знаете, что было самое сложное? Чтобы мама не просекла, как мы это делаем", - рассказал сын королевой о необычном троне высотой в несколько метров.

Как отреагировала на подарок Королева, пока не известно. Но вот Тарзану, похоже, сооружение понравилось.

В сети он показал фото, как абсолютно обнаженный восседает сверху конструкции.

«Холст. Масло. Хлеб. Пельмени. "Купание красного меня" "....все смешалось в доме...: люди, кони...», - подписал Тарзан снимок, очевидно проводя параллели с известной картиной российского художника Кузьмы Петрова-Водкина.

Тарзан решил повторить позу юноши, который изображен на полотне. Только вместо коня он «оседлал» огромный стул.

Королева видимо не смогла найти слов после увиденного, в комментариях она оставила только смайлики: «🏻💋😜».

«Думаю, что многие женщины - уже в очереди!!», - написал российский юморист Владимир Винокур.

Но не все разделяют его мнние. "Жесть, уже не то тело", - пишут в комментариях.

Напомним, сын Королевой и Тарзана устроил грандиозный переполох, кадры.

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