35-річний український телеведуший Володимир Остапчук показав, як веселився на відпочинку разом з коханкою
Тільки вчора артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram кадри, на яких розважається з новою пасією, нотаріусом Христиною Гірник, і показав свій идальный відпочинок на яхті. А сьогодні його обраниця вирішила показати, як готувалася до жаркого відпочинку і блиснула фігурою в модному купальнику
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Дівчина виглядала досить яскраво і стильно, а її струнка фігура була вдало підкреслила тісному тканиною купальника. Христина активно стежить за собою і тому була відразу готова до пляжного сезону з коханим.
Не так давно вона також розповіла з чоловіком, підтримує свої відносини під час сварок і криз.
Володимир зазначив, що приводів для сварок у них вкрай мало: "Проте я майже завжди встаю на годину раніше Кріс, тому іноді доводиться її будити. Є один дієвий приємний спосіб", - зізнався Володимир.
А ось Христина розповідає, що приводів для сварок як таких немає зовсім, якщо їй не подобається, вона говорить прямо і її обранець бере це до уваги. Самі вони шукають шляхи до примирення шляхом діалогу.
Телеведучий відверто зізнався, що широкою популярністю він зобов'язаний не участі в шоу "Танці з зірками", а гучного розлучення з перекладачкою Оленою Войченко. У шлюбі В них народилося двоє дітей.
Тепер Остапчук заробляє в основному на життя корпоративами, а також рекламою в соціальних мережах.
"Корпоративи це круто і я дуже люблю людей. У середньому мій прайс за проведення весілля - в районі 5 тисяч доларів", - говорить шоумен.
Він також зазначив, що один його рекламний пост коштує більше 500 доларів. Шоумен скаржиться, що гроші невеликі, але протриматися можна.
«Я ніколи не почував себе утриманцем, і я не присмоктався до багатій жінці, як це думають злісні хейтеры»,- виправдовується Остапчук.
Нагадаємо, що коханка Остапчука висловила все, що думає про що впав шлюбі телеведучого: "Я з тих жінок, які..".
Як повідомляла Politeka, коханка Остапчука публічно висловилася про нові стосунки: "Я ніколи не була...".
Також Politeka писала, що Осадча показала фото Остапчука з новою коханкою, гримить скандал.