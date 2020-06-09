35-летний украинский телеведуший Владимир Остапчук показал, как веселился на отдыхе вместе с любовницей

Только вчера артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм кадры, на которых развлекается с новой пассией, нотариусом Кристиной Горняк, и показал свой идальный отдых на яхте. А сегодня его избранница решила показать, как готовилась к жаркому отдыху и сверкнула фигурой в модном купальнике.

Девушка выглядела достаточно ярко и стильно, а ее стройная фигура была удачно подчеркнула тесной тканью купальника. Кристина активно следит за собой и поэтому была сразу готова к пляжному сезону с возлюбленным.

Не так давно она также рассказала с мужчиной, как поддерживает свои отношения во время ссор и кризисов.

Владимир отметил, что поводов для ссор у них крайне мало: "Однако я почти всегда встаю на час раньше Крис, поэтому иногда приходится ее будить. Есть один действенный приятный способ", - признался Владимир.

А вот Кристина рассказывает, что поводов для ссор как таковых нет совсем, если ей не нравится что-то, она говорит прямо и ее избранник берет это во внимание. Сами они ищут пути к примирению путем диалога.

Телеведущий откровенно признался, что широкой популярности он обязан не участию в шоу "Танцы со звездами", а громкому разводу с переводчицей Еленой Войченко. В браке у них родилось двое детей.

Теперь Остапчук зарабатывает в основном на жизнь корпоративами, а также рекламой в социальных сетях.

"Корпоративы это круто и я очень люблю людей. В среднем мой прайс за проведение свадьбы - в районе 5 тысяч долларов", - говорит шоумен.

Он также отметил, что один его рекламный пост стоит более 500 долларов. Шоумен жалуется, что деньги небольшие, но продержаться можно.

«Я никогда не чуствовал себя иждивенцем, и я не присосался к богатой женщине, как это думают злобные хейтеры»,- оправдывается Остапчук.

Напомним, что любовница Остапчука высказала все, что думает о рухнувшем браке телеведущего: "Я из тех женщин, которые..".

Как сообщала Politeka, любовница Остапчука публично высказалась о новых отношениях: "Я никогда не была...".

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