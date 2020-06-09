29-річна російська блогерша і ведуча шоу "Орел і решка" Настя Івлєєва епічно відсвяткувала 17 мільйонів фоловерів в Instagram - був не тільки салют

Як передає Politeka.net, в мережі розгорівся неабиякий скандал з приводу того, що Івлєєва, відзначивши радісну подію, хильнула шампанського і сіла за кермо в нетверезому вигляді. Якраз напередодні цього з тієї ж причини - п'яного водіння - в трагічне ДТП потрапив актор Михайло Єфремов, який протаранив в центрі Москви фургон "ВАЗ" і відправив на той світ водія цього авто.

Телеграм-канал Mash поінформував, що порушницю Івлєєву розшукують правоохоронці.

"Своїм фоловерам Настя зізналася, що випила. Після сторіз Івлєєвої орієнтування на її тачку розіслали по постам ДАІ", - йдеться в повідомленні.

"Панове, буквально один ковток зробила за салютик, за перемогу, і поїхала додому...", - намагалася виправдатися блогерша.

У мережі піднявся неабиякий переполох, і на хвилі хайпу Івлєєва показала всім, хто звинувачує її в нетверезому водінні, середній палець.

"А рації були ?? Звуки Біу Біу ?", - запитують у неї користувачі в коментарях під фото в Instagram. "Коптер, а потім гонитва😂", - відповіла Настя.

"Ще не пишуть про те, як тебе розшукують?)", - поцікавилися у блогерши. "Так ось сама чекаю😂", - поспішила з відповіддю зірка.

Івлєєва з сарказмом поставилася до реакції мережі і, здається, не особливо переживає, що отримає якесь покарання: "Так, поки мене розшукують всі даішники Москви, я задаюся питанням чи з'їсти цей прекрасний макарун?"

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