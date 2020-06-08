Известная телеведущая Настя Ивлеева, звезда "Орла и Решки", показала проблему, которая у нее случилась

На первом фото Настя позирует в розовом пиджаке, а в руках держит телефон, чтобы сделать селфи. Красавица была с распущенными волосами, но сделала укладку. Но привлекло внимание фанатов другое, как оказалось, Ивлеева разбила мобильный телефон новой модели. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 220 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Мне больно смотреть на разбитый телефон", "Кто Шанель с разбитым телефоном ?)", "вау, даже телефон вдребезги, от такой сногсшибательной красоты", "Когда разбил телефон", "А как вписался разбитый телефон, будто так и задумано".

На втором снимке Ивлеева показала себя крупным планом, прикрывал глаза очками. Красотка сняла на телефон и показала уже близко, как он разбился. Фанаты за час поставили более 200 тысяч лайков и продолжали активно обсуждать разбитый телефон.

Ранее мы сообщали, что известная телеведущая Настя Ивлеева поразила публику новым образом.

Рядом с красоткой находилась розовая сумочка. Образ завершили и другие украшения.

Настя приняла пикантную позу: она оперлась руками о машину, выставив назад упругие ягодицы. При этом звезда не улыбалась, а спокойно смотрела в камеру.

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