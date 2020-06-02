29-летняя российская актриса, блогер и ведущая программы "Орел и решка" Настя Ивлеева потрясла очередной выходкой, покрутившись на пилоне

Как передает Рoliteka.net, звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором едва не убила человека, снимающего ее фокусы на шесте (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Настя, облаченная в голубой костюм из реглана и шортиков, резко вбежала в комнату и запрыгнула на пилон. Раскинув ноги, звезда немного не рассчитала сил, и ударила ногой по телефону, на который фиксировался процесс.

Ивлеева с сарказмом отнеслась к своей неудачи, выставив кадры на всеобщее обозрение, изрядно повеселив публику. За день ролик просмотрели более трех миллионов человек.

"я ещее та штучка ахахаха @koval_now приложи холодненькое😂😂😂! видео не несет никакой смысловой нагрузки, впрочем, как и все мое творчество ахахахахаххахаха тутурутутурууу", - сообщила Ивлеева в соцсети.

Комментирующие кинулись обсуждать увиденное. Некоторые подумали, что девушку снимал ее супруг, певец Элджей.

"Насть, не больно?😂"

"воу воу воу полегче 😂🔥"

"горячая штучка😂"

"Оооооо Настяяяя"

"Не перегибай палку"

"Элджей не пострадал?"

"Всё, нет айфона😂"

Ранее мы сообщали, Ивлеева рассмешила сеть постельным фото с мужем. Блогер "прифотошопила" себе косой взгляд: якобы одним глазом смотрит в объектив, а другим в телефон лежащего рядом Элджея.

"в отношениях, главное доверие, девАчки! 😂😂😂😂😂😂😂. #отношения #любовь (фотку скосплеила)", - подписала забавный кадр Ивлеева.

"ой Настька, и смех и грех😁"; "😂Надо другой глаз косить, чтоб ему из-за носа не видно было"; "🤣 Настюшка под прикрытием 👀🤭", - отреагировали в комментариях.

Напомним, что Настя Ивлеева показала, какой серой мышкой была до карьеры ведущей, фото поражают: «Другой человек».

Как сообщала Politeka, бесстыжая Настя Ивлеева посветила огромным декольте перед Ургантом: "муж посмотрел?".