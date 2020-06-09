Артистка Эвелина Бледанс не смогла остаться в стороне, прокомментировав трагическое ДТП по вине пьяного коллеги - актера Михаила Ефремова

Как передает Politeka.net, звезда резко высказалась в сторону виновника аварии в своем микроблоге в Инстаграм. Как известно, ДТП произошла 8 июня в центре Москвы. Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, Ефремов на своей иномарке врезался в фургон "ВАЗ", в результате чего пострадал водитель этого авто, который впоследствии скончался в больнице.

Пьяный Ефремов на месте происшествия заявлял, что у него много денег и он, мол, готов их отдать на лечение пострадавшего. Однако, в свете последних событий средства теперь ему понадобятся на адвокатов - актеру светит тюремный срок до 12 лет.

Бледанс удивила эмоциональным выпадом в соцсети, назвав Ефремова "дураком". Звезда сопроводила пост страшным фото, обработав его в редакторе.

"Новость-шок! Актер Михаил Ефремов в сильном алкогольном опьянении стал причиной дтп... Я очень ценю Мишин талант, но не понимаю, зачем в таком состоянии садиться за руль. Как думаете, какой будет исход, для всеми любимого артиста? Только что сообщили, что человек из той машины скончался в Склифе от травм. Миша, что же ты такой дурак!!!", - не удержалась Бледанс.

Ситуацию активно комментируют:

"Я думаю откупится😲 ценю Михаила как классного актёра, но вот эта вот дружба с Зеленым змием 🤦 она и на лице, как говорится, и на поступках🙈"

"Я думаю, чины и звания на дороге не в счет! Безвинно пострадал человек, за это надо ответить"

"В тюрьму это животное"

"Как всегда простят, а жаль. Надо бы наказать и серьёзно"

"Мне кажется, что дадут условный срок"

Напомним, всплыли подробности страшного ДТП с пьяным в стельку Ефремовым, кадры: «У меня денег до...»

Как сообщала Politeka, бесстыжая Бледанс без комплексов сверкнула прелестями в крохотном топе: «Можете меня…».

Также Politeka писала, что Бледанс развалилась на кровати с новым другом, ошарашив признанием: «Я полюбила этого парня».