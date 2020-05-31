29-летняя российская актриса, блогер, ведущая программы "Орел и решка" Настя Ивлеева обескуражила постельным кадром с мужем, певцом Элджеем
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором лежит рядом с супругом на кровати. Все бы ничего, если бы не одна забавная деталь: один глаз Ивлеевой смотрит в камеру, а другой "косит" в с торону Элджея, который "втыкнул" в телефон. Любопытная Настя, таким образом, хочет подсмотреть, что же там делает любимый.
"в отношениях, главное доверие, девАчки! 😂😂😂😂😂😂😂. #отношения #любовь (фотку скосплеила)", - подписала смешное фото Ивлеева.
Пользователи кинулись обсуждать пост, разделив с Настей ее игривое настроение. За несколько часов более 750 000 человек оценили шутку "сердечками".
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"Кааак??"
"Ким в шоке🙌"
"Ору 😂"
"Какие зайки😍🐻"
"ой Настька, и смех и грех😁"
"😂Надо другой глаз косить, чтоб ему из-за носа не видно было"
"🤣 Настюшка под прикрытием 👀🤭"
"Как научиться так делать 😂"
"Это лучшее ваше семейное, я так считаю!😂❤️"
Ранее мы сообщали, Ивлеева нелестно высказалась о русских парнях, сравнив их с иностранцами. По мнению Насти, они проигрывают красавцам, к примеру, из Италии.
Об этом блогерша заявила в студии у журналиста Юрия Дудя.
"Наши на семерочку тянут, - поделилась Ивлеева. - Тут даже дело не в красоте, а в менталитете наших парней. Например, итальянцы и испанцы, они надушены, у них выглажена рубашка. И они к тебе не подкатывают, думая, от я здесь, я обратил на тебя внимание, самка, погнали. Они реально стараются".
Напомним, что Настя Ивлеева показала, какой серой мышкой была до карьеры ведущей, фото поражают: «Другой человек».
Как сообщала Politeka, бесстыжая Настя Ивлеева посветила огромным декольте перед Ургантом: "муж посмотрел?".