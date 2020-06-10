Відома модель і актриса Емілі Ратаковскі показала літній образ

Красуня показала себе в синьому купальнику й білому капелюшку, якій прикрила голову від сонця. Емілі стала на карачки, спокусливо вигнувшись для фото. Зірка дивилася в камеру, демонструючи ідеальну фігуру і медальйон, яким вона доповнила образ. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Так як сторінка була фан, користувачі не залишили коментарів і поставили всього 20 лайків публікації, але так і хочеться написати: "Пустунка".

Повідомлялося, що відома модель, актриса Емілі Ратаковскі вразила красою в облягаючому костюмі.

Довжина топіка дала розглянути плоский живіт і тонку талію.

Також на Ратаковскі була довга вузька спідничка, яка облягла її п'яту точку.

Грайлива актриса спустила спідничку і показала частину оголеною п'ятої точки: "Ось це розпуста".

Повідомлялося, що відома модель, актриса Емілі Ратаковскі показала зайве під час відпочинку на пляжі в синьому бікіні.

Емілі любить активний відпочинок, тому на її сторінці в Instagram можна побачити безліч знімків з пляжу в самих різних образах. В соцмережі В цей раз дівчина представила вельми пікантний кадр в неймовірно крихітному бікіні синього кольору.

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