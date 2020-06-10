Известная модель и актриса Эмили Ратаковски показала летний образ
Красотка показала себя в синем купальнике и белой шляпке, которой прикрыла голову от солнца. Эмили стала на карачки, соблазнительно выгнувшись для фото. Звезда смотрела в камеру, демонстрируя идеальную фигуру и медальон, которым она дополнила образ. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Так как страничка была фан, пользователи не оставили комментариев и поставили всего 20 лайков публикации, но так и хочется написать: "Шалунья".
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Сообщалось, что известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски поразила красотой в облегающем костюме.
Длина топика дала рассмотреть плоский животик и тонкую талию.
Также на Ратаковски была длинная облегающая юбочка, которая обтянула ее пятую точку.
Игривая актриса приспустила юбочку и показала часть оголенной пятой точки: "Вот это разврат".
Сообщалось, что известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала лишнее во время отдыха на пляже в синем бикини.
Эмили любит активный отдых, поэтому на ее странице в Инстаграм можно увидеть множество снимков с пляжа в самых разных образах. В соцсети в этот раз девушка представила весьма пикантный кадр в невероятно крошечном бикини синего цвета.
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