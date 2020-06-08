Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала всю себя, оставшись без одежды

Эмили славится любовью к эффектным кадрам, съемкам без макияжа и укладок. При этом молодая знаменитость любит сверкать стройной фигурой совершенно без белья и этот раз не стал исключением, сообщает Politeka.net.

Так, на новом фото, представленном в социальной сети Инстаграм, девушка позировала совсем без одежды, прикрывшись лишь рукой и дополнив образ соломенной шляпкой с аккуратными сережкам кольцами.

Как и ожидалось, фанаты на столь горячий кадр отреагировали сразу, ведь аппетитные формы Эмили не оставляют равнодушными никого, причем некоторые даже отмечают в комментариях, что себя нуждно "держать в руках".

«У меня одинаковая рутина по уходу за кожей утром и вечером, хотя я не из тех людей, которые всегда используют одни и те же продукты. Моя кожа меняется с погодой. Сейчас я использую очищающую гель-пену с календулой. Затем я наношу увлажняющий крем. Много увлажняющих средств не слишком быстро впитываются в кожу, но этот проникает внутрь сразу же.

В ночное время, я могу добавить антивозрастное масло для лица с экстрактом чёрной розы, которое также хорошо пахнет: охх, эта великолепная роза», - рассказала Эмили раньше.

До этого Эмили позировала на массивном байке в коротенькой майке болотного оттенка и светлом белье в горошек. Дополнила свой довольно домашний и дерзкий образ девушка лишь светлыми кроссовками.

Хотя лица звезды частично не видно из-за распущенных волос, выглядела она вполне естественно и ярко одновременно:

«Адски хороша 👼», «Счастливое велосипедное сиденье», «Бог благословил», «Обоже, какие булочки😂😂😂», «🍑🍑Ох, ты такая смелая🍑🍑», «Хороший Харли Дэвидсон 😂😂🔥🔥🔥», «Крутой выстрел, девочка просто бомба 👍», «Я люблю тебя, ты такая великолепная», «Ух ты, этот байк идеален !!! Продолжай, дорогая Эмили !!!».

Отметим, девушка славится своей любовью к жаркому отдыху, поэтому совсем не стесняется своего стройного тела, а точнее, демонстрировать его в весьма смелых образах. Эмили старается делиться не только постановочными кадрами из модельных съемок, но еще и домашними фото, сделанным во время ее развлечений. Не смотря на то, что девушка замужем, это не мешает ей постоянно мелькать в провокационных бикини.

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