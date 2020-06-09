Відомий шеф-кухар і суддя українського кулінарного проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво спокусив чудовою випічкою
Як передає Politeka.net, в своєму мікроблозі в Instagram прославлений кулінар поділився рецептом класичних американських булочок з корицею і крем-сиром - "Сіннабони". Можливо, комусь рецепт здасться складним, але ця напрочуд м'яка, духмяна випічка, що тане в роті, варта зусиль.
"Ви ніколи в житті не пробували нічого смачніше!", - з упевненістю заявив Хіменес-Браво.
Для тіста вам знадобиться:
Гривня вдарить по курсах долара і євро, українців попередили про стрибок після вихідних: "Перевалить за 30"
Паніна зі скандалом вигнали з похорону Кокшенова, спливли ганебні подробиці: «Він був поганим...»
Зухвала Сєдокова зняла ліфчик і щедро віддячила Баскові, відео: "Соромно показувати..."
Фігуриста Ані Лорак показала, як розквітла з новим коханим: топ жарких фото красуні
• 250 мл молока
• 2 яйця кімнатної температури
• 75 грам вершкового масла кімнатної температури
• 520-600 грам борошна
• 100 грам цукру
• ½ ч. л. солі
• 1 пакет активних сухих дріжджів (7 грам)
Для начинки:
• 200 грам коричневого цукру
• 3 ст. л. меленої кориці
• 75 грам м'якого вершкового масла
І для глазурі:
• 110 грам м'якого крем-сиру
• 55 грам м'якого вершкового масла
• 180 грам цукрової пудри
• ½ ч. л. ванільного екстракту
• 1/8 ч. л. солі
Спосіб приготування:
• Нагрійте молоко (тепле) додайте дріжджі, не перемішуйте
• Змішайте у великій мисці вершкове масло, цукор, сіль, яйця з дріжджами, добре перемішайте і потім додайте борошно
• Вимішуйте тісто 10 хвилин руками або 5 хвилин на середній швидкості в комбайні
• Збризніть маслом тісто і дайте відпочити, накривши плівкою в теплому місці
• У невеликій мисці перемішайте коричневий цукор, корицю і відкладіть.
• Розкачайте тісто до розмірів 45 на 55 см, змастіть 75 грам вершкового масла і додайте суміш кориці і коричневого цукру.
• Зробіть рулет
• Наріжте приблизно на 12 булочок, викладіть в прямокутну форму, змащену маслом і накрийте плівкою. Дайте підійти в теплому місці протягом 45 хвилин
• Нагрійте духовку до 200C. Випікайте сіннабони 15 хвилин
• Поки випікаються, зробіть глазур. Змішайте крем-сир, вершкове масло, цукрову пудру, ваніль і сіль до повітряного стану. Дайте сіннабонам охолонути 10-15 хвилин і змажте ще теплі сіннабони глазур'ю.
Користувачі від душі подякували Екторові за рецепт булочок:
"👍Тільки недавно думала, може сіннабони приготувати, але який же там рецепт правильний...? і тут 😍Ектор✨👏Спасибі! 😊"
"Боже, Ектор що ви робите, хіба можна виставляти таку красу, слинки до підлоги течуть😂"
"Це найсмачніші булочки на світі ❤️"
Нагадаємо, що суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво поділився рецептом пиріжків з хрусткою скоринкою: "Ті, що бабуся готувала"
Також Politeka писала, що шеф-кухар поділився фірмовим рецептом курки, пальчики оближеш: «Соковита і ніжна завдяки…»