Відомий шеф-кухар і суддя українського кулінарного проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво спокусив чудовою випічкою

Як передає Politeka.net, в своєму мікроблозі в Instagram прославлений кулінар поділився рецептом класичних американських булочок з корицею і крем-сиром - "Сіннабони". Можливо, комусь рецепт здасться складним, але ця напрочуд м'яка, духмяна випічка, що тане в роті, варта зусиль.

"Ви ніколи в житті не пробували нічого смачніше!", - з упевненістю заявив Хіменес-Браво.

Для тіста вам знадобиться:

• 250 мл молока

• 2 яйця кімнатної температури

• 75 грам вершкового масла кімнатної температури

• 520-600 грам борошна

• 100 грам цукру

• ½ ч. л. солі

• 1 пакет активних сухих дріжджів (7 грам)

Для начинки:

• 200 грам коричневого цукру

• 3 ст. л. меленої кориці

• 75 грам м'якого вершкового масла

І для глазурі:

• 110 грам м'якого крем-сиру

• 55 грам м'якого вершкового масла

• 180 грам цукрової пудри

• ½ ч. л. ванільного екстракту

• 1/8 ч. л. солі

Спосіб приготування:

• Нагрійте молоко (тепле) додайте дріжджі, не перемішуйте

• Змішайте у великій мисці вершкове масло, цукор, сіль, яйця з дріжджами, добре перемішайте і потім додайте борошно

• Вимішуйте тісто 10 хвилин руками або 5 хвилин на середній швидкості в комбайні

• Збризніть маслом тісто і дайте відпочити, накривши плівкою в теплому місці

• У невеликій мисці перемішайте коричневий цукор, корицю і відкладіть.

• Розкачайте тісто до розмірів 45 на 55 см, змастіть 75 грам вершкового масла і додайте суміш кориці і коричневого цукру.

• Зробіть рулет

• Наріжте приблизно на 12 булочок, викладіть в прямокутну форму, змащену маслом і накрийте плівкою. Дайте підійти в теплому місці протягом 45 хвилин

• Нагрійте духовку до 200C. Випікайте сіннабони 15 хвилин

• Поки випікаються, зробіть глазур. Змішайте крем-сир, вершкове масло, цукрову пудру, ваніль і сіль до повітряного стану. Дайте сіннабонам охолонути 10-15 хвилин і змажте ще теплі сіннабони глазур'ю.

Користувачі від душі подякували Екторові за рецепт булочок:

"👍Тільки недавно думала, може сіннабони приготувати, але який же там рецепт правильний...? і тут 😍Ектор✨👏Спасибі! 😊"

"Боже, Ектор що ви робите, хіба можна виставляти таку красу, слинки до підлоги течуть😂"



"Це найсмачніші булочки на світі ❤️"

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