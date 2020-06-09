Известный шеф-повар и судья украинского кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво соблазнил восхитительной выпечкой
Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм прославленный кулинар поделился рецептом классических американских булочек с корицей и крем-сыром - "Синнабоны". Возможно, кому-то рецепт покажется сложным, но эта удивительно мягкая, ароматная и тающая во рту выпечка стоит усилий.
"Вы никогда в жизни не пробовали ничего вкуснее!", - с уверенностю заявил Хименес-Браво.
Для теста вам понадобятся:
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• 250 мл молока
• 2 яйца комнатной температуры
• 75 грамм сливочного масла комнатной температуры
• 520-600 грамм муки
• 100 грамм сахара
• ½ ч.л. соли
• 1 пакет активных сухих дрожжей (7 грамм)
Для начинки:
• 200 грамм коричневого сахара
• 3 ст.л. молотой корицы
• 75 грамм мягкого сливочного масла
И для глазури:
• 110 грамм мягкого крем-сыра
• 55 грамм мягкого сливочного масла
• 180 грамм сахарной пудры
• ½ ч.л. ванильного экстракта
• 1/8 ч.л. соли
Способ приготовления:
• Нагрейте молоко (теплое) добавьте дрожжи, не перемешивайте
• Смешайте в большой миске сливочное масло, сахар, соль, яйца с дрожжами, хорошо перемешайте и затем добавьте муку
• Вымешивайте тесто 10 минут руками или 5 минут на средней скорости в комбайне
• Сбрызните маслом тесто и дайте отдохнуть, накрыв пленкой в теплом месте
• В небольшой миске перемешайте коричневый сахар, корицу и отложите.
• Раскатайте тесто до размеров 45 на 55 см, смажьте 75 грамм сливочного масла и добавьте смесь корицы и коричневого сахара.
• Сделайте рулет
• Нарежьте на примерно 12 булочек, выложите в прямоугольную форму, смазанную маслом и накройте пленкой. Дайте подойти в теплом месте в течение 45 минут
• Нагрейте духовку до 200C. Выпекайте синнабоны 15 минут
• Пока выпекаются, сделайте глазурь. Смешайте крем-сыр, сливочное масло, сахарную пудру, ваниль и соль до воздушного состояния. Дайте синнабонам остыть 10-15 минут и смажьте еще теплые синнабоны глазурью.
Пользователи от души поблагодарили Эктора за рецепт булочек:
"👍Только думала недавно, может синнабоны приготовить, но какой же там рецепт правильный...? и тут 😍Эктор✨👏Спасибо! 😊"
"Боже, Эктор что вы делаете, разве можно выставлять такую красоту, слюнки до пола текут😂"
"Это самые вкусные булочки на свете ❤️"
Напомним, что судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился рецептом пирожков с хрустящей корочкой: "Те, что бабушка готовила"
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