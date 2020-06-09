Известный шеф-повар и судья украинского кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво соблазнил восхитительной выпечкой

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм прославленный кулинар поделился рецептом классических американских булочек с корицей и крем-сыром - "Синнабоны". Возможно, кому-то рецепт покажется сложным, но эта удивительно мягкая, ароматная и тающая во рту выпечка стоит усилий.

"Вы никогда в жизни не пробовали ничего вкуснее!", - с уверенностю заявил Хименес-Браво.

Для теста вам понадобятся:

• 250 мл молока

• 2 яйца комнатной температуры

• 75 грамм сливочного масла комнатной температуры

• 520-600 грамм муки

• 100 грамм сахара

• ½ ч.л. соли

• 1 пакет активных сухих дрожжей (7 грамм)

Для начинки:

• 200 грамм коричневого сахара

• 3 ст.л. молотой корицы

• 75 грамм мягкого сливочного масла

И для глазури:

• 110 грамм мягкого крем-сыра

• 55 грамм мягкого сливочного масла

• 180 грамм сахарной пудры

• ½ ч.л. ванильного экстракта

• 1/8 ч.л. соли

Способ приготовления:

• Нагрейте молоко (теплое) добавьте дрожжи, не перемешивайте

• Смешайте в большой миске сливочное масло, сахар, соль, яйца с дрожжами, хорошо перемешайте и затем добавьте муку

• Вымешивайте тесто 10 минут руками или 5 минут на средней скорости в комбайне

• Сбрызните маслом тесто и дайте отдохнуть, накрыв пленкой в ​​теплом месте

• В небольшой миске перемешайте коричневый сахар, корицу и отложите.

• Раскатайте тесто до размеров 45 на 55 см, смажьте 75 грамм сливочного масла и добавьте смесь корицы и коричневого сахара.

• Сделайте рулет

• Нарежьте на примерно 12 булочек, выложите в прямоугольную форму, смазанную маслом и накройте пленкой. Дайте подойти в теплом месте в течение 45 минут

• Нагрейте духовку до 200C. Выпекайте синнабоны 15 минут

• Пока выпекаются, сделайте глазурь. Смешайте крем-сыр, сливочное масло, сахарную пудру, ваниль и соль до воздушного состояния. Дайте синнабонам остыть 10-15 минут и смажьте еще теплые синнабоны глазурью.

Пользователи от души поблагодарили Эктора за рецепт булочек:

"👍Только думала недавно, может синнабоны приготовить, но какой же там рецепт правильный...? и тут 😍Эктор✨👏Спасибо! 😊"

"Боже, Эктор что вы делаете, разве можно выставлять такую красоту, слюнки до пола текут😂"



"Это самые вкусные булочки на свете ❤️"

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