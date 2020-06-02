Известный шеф-повар и судья украинского кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом курицы с грибами

Как сообщает Politeka, соответствующий пост он разместил у себя в Instagram.

«Сезон грибов начат! А сезон курицы не заканчивался. Дополним эти два ингредиента полентой , и у нас получится крутое блюдо «куриная фаристьера с полентой», - говорится в сообщении.

Для курицы вам понадобится:

Куриное филе – 1 шт;

Оливковое масло – для гриля;

Соль и перец по вкусу.

Для начинки понадобится:

Шпинат – 50 гр;

Грибы белые – 30 гр;

Сыр «Моцарела» - 30 гр;

Лук шалом – 15 гр;

Оливковое масло

Сперва нужно налить оливкового масла на сковородку, после чего добавить туда лук шалот. Дальше туда нужно добавить грибы. Через несколько минут туда необходимо добавить шпинат, который сперва нужно подготовить (обрезать хвостики), а также Моцареллу. Это все складываем в контейнер, чтобы начинка остыла.

Подготавливаем филе, делая на нем глубокий надрез. Туда кладем начинку, начиная со шпината. Это все необходимо «закрыть» при помощи бамбуковой палочки. Далее нужно ее посолить и поперчить.

После этого ее нужно отправить на гриль до появления хрустящей корочки.

Напомним, что легендарный повар назвал главный секрет идеальной яичницы: изменит все лишь одна деталь

Также Politeka писала, что шеф-повар поделился фирменным рецептом курицы, пальчики оближешь: «Сочная и нежная благодаря…»