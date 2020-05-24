Известный шеф-повар и судья украинского кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом пирожков из своего детства

Как передает Politeka.net, кулинар с колумбийскими корнями показал в своем микроблоге в Инстаграм, как делаются латиноамериканские "Эмпанадос" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Вы помните свои любимые пирожки с детства? Те, что бабушка готовила, ароматные, те, которые кушать с молоком или холодным квасом? А хотите попробовать пирожки из моего детства? У меня было все то же самое, как и у вас, но у нас кваса не было;) И назывались пирожки эмпанадас ...) Приглашаю вас в мое детство, эмпанадас с мясом и картофелем, все как в Украине и из украинских продуктов😋", - написал Эктор.

Для теста вам понадобится:

• 360 грамм муки
• ½ ч.л. соли
• 170 грамм сливочного масла (нарезанного кубиком)
• 1 яйцо
• 125 мл молока

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Способ приготовления теста:

• Смешайте муку и соль в процессоре (можете смешать руками)
• Добавьте сливочное масло, яйцо и молоко, понемногу. Перемешайте, пока не будут образовываться небольшие отдельные шарики и тесто не станет мягким и эластичным
• Сделайте шар из теста и дайте отдохнуть 10 минут
• Разделите тесто на две части, раскатайте тонко два коржа
• Сделать диски, наполнить начинкой и сформировать эмпанадас
• Смажьте яйцом и запекайте в духовке 20-25 минут при температуре 190 ° С

Для начинки нужно:

• 300 грамм говяжьего фарша
• 2 сваренных картофеля
• ¼ ч.л. соли (если используете свежий чеснок или лук, то ½ ч.л. соли)
• ¼ ч.л. гранулированного чеснока или ½ зубчика чеснока
• ¼ ч.л. гранулированного лука или 50 грамм нарезанного лука
• ¼ ч.л. зиры (кумина) 
• 2 ст.л. соуса 
• 1 ст.л. масла

Способ приготовления начинки: обжарить мясо, добавить специи и вареный картофель (его нужно немного помять) и немного протушить под закрытой крышкой.

Фанаты звездного шеф-повара оценили его рецепт и выразили желание поскорее попробовать эти необычайно с виду вкусные пирожки.

"Эктор, спасибо за рецепт! Прям захотелось очень приготовить😍"

"На вид очень вкусные 😍 Прогортав все фото, то аж самому захотелось попробовать. Попрошу жену на днях приготовить 😉"

"Ммм вкусно очень, очень наверное!😘🍒"

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Ви пам’ятаєте свої улюблені пиріжки з дитинства? Ті що бабуся готувала, запашні, їсти з молоком або холодним квасом? А хочете спробувати пиріжки з мого дитинства? В мене було все те ж саме, як і у вас, але в нас квасу не було ;) І називались пиріжки емпанадас…) Запрошую вас у моє дитинство, емпанадас з м’ясом та картоплею, все як в Україні і з українських продуктів😋 Інгредієнти тісто: • 360 грам борошна • ½ ч.л. солі • 170 грам вершкового масла (нарізаного кубиком) • 1 яйце • 125 мл молока Спосіб приготування тіста: • Змішайте муку та сіль у процесорі (можете вимішати руками) • Додайте вершкове масло, яйце та молоко, потроху. Змішайте пульсоподібними рухами, поки не будуть утворюватись невеликі окремі кульки і тісто не стане м’яким та еластичним • Зробіть кулю з тіста та дайте відпочити 10 хвилин • Розділіть тісто на дві кулі на розкачайте тонко скалкою два диски • Кільцем або формою 12 см зробіть малі диски, наповніть начинкою та сформуйте емпанадас • Змажте яйцем та запікайте у духовці 20-25 хвилин при температурі 190С Інгредієнти начинка: • 300 грам яловичого фаршу • 2 картоплі - вареної • ¼ ч.л. солі (якщо використовуєте свіжий часник або цибулю, то ½ ч.л. солі) • ¼ ч.л. гранульованого часнику або ½ зубчика часнику • ¼ ч.л. гранульованої цибулі або 50 грам нарізаної цибулі • ¼ ч.л. зіри (кумину) - продається на базарах у відділах спецій • 2 ст.л. соусу (Хогао) - дивіться рецепт далі. • 1 ст.л. олії Спосіб приготування начинки: • Обсмажте м’ясо, додайте спеції та варену картоплю (її потрібно трохи пом’яти). Далі рецепт продовжується у коментарях...⬇️

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