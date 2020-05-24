Известный шеф-повар и судья украинского кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом пирожков из своего детства
Как передает Politeka.net, кулинар с колумбийскими корнями показал в своем микроблоге в Инстаграм, как делаются латиноамериканские "Эмпанадос" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
"Вы помните свои любимые пирожки с детства? Те, что бабушка готовила, ароматные, те, которые кушать с молоком или холодным квасом? А хотите попробовать пирожки из моего детства? У меня было все то же самое, как и у вас, но у нас кваса не было;) И назывались пирожки эмпанадас ...) Приглашаю вас в мое детство, эмпанадас с мясом и картофелем, все как в Украине и из украинских продуктов😋", - написал Эктор.
Для теста вам понадобится:
• 360 грамм муки
• ½ ч.л. соли
• 170 грамм сливочного масла (нарезанного кубиком)
• 1 яйцо
• 125 мл молока
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Способ приготовления теста:
• Смешайте муку и соль в процессоре (можете смешать руками)
• Добавьте сливочное масло, яйцо и молоко, понемногу. Перемешайте, пока не будут образовываться небольшие отдельные шарики и тесто не станет мягким и эластичным
• Сделайте шар из теста и дайте отдохнуть 10 минут
• Разделите тесто на две части, раскатайте тонко два коржа
• Сделать диски, наполнить начинкой и сформировать эмпанадас
• Смажьте яйцом и запекайте в духовке 20-25 минут при температуре 190 ° С
Для начинки нужно:
• 300 грамм говяжьего фарша
• 2 сваренных картофеля
• ¼ ч.л. соли (если используете свежий чеснок или лук, то ½ ч.л. соли)
• ¼ ч.л. гранулированного чеснока или ½ зубчика чеснока
• ¼ ч.л. гранулированного лука или 50 грамм нарезанного лука
• ¼ ч.л. зиры (кумина)
• 2 ст.л. соуса
• 1 ст.л. масла
Способ приготовления начинки: обжарить мясо, добавить специи и вареный картофель (его нужно немного помять) и немного протушить под закрытой крышкой.
Фанаты звездного шеф-повара оценили его рецепт и выразили желание поскорее попробовать эти необычайно с виду вкусные пирожки.
"Эктор, спасибо за рецепт! Прям захотелось очень приготовить😍"
"На вид очень вкусные 😍 Прогортав все фото, то аж самому захотелось попробовать. Попрошу жену на днях приготовить 😉"
"Ммм вкусно очень, очень наверное!😘🍒"
Напомним, что судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво показал, как сотворить шедевр из макарон: "Главное добавить..."
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