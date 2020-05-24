Известный шеф-повар и судья украинского кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом пирожков из своего детства

Как передает Politeka.net, кулинар с колумбийскими корнями показал в своем микроблоге в Инстаграм, как делаются латиноамериканские "Эмпанадос" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Вы помните свои любимые пирожки с детства? Те, что бабушка готовила, ароматные, те, которые кушать с молоком или холодным квасом? А хотите попробовать пирожки из моего детства? У меня было все то же самое, как и у вас, но у нас кваса не было;) И назывались пирожки эмпанадас ...) Приглашаю вас в мое детство, эмпанадас с мясом и картофелем, все как в Украине и из украинских продуктов😋", - написал Эктор.

Для теста вам понадобится:

• 360 грамм муки

• ½ ч.л. соли

• 170 грамм сливочного масла (нарезанного кубиком)

• 1 яйцо

• 125 мл молока

Способ приготовления теста:

• Смешайте муку и соль в процессоре (можете смешать руками)

• Добавьте сливочное масло, яйцо и молоко, понемногу. Перемешайте, пока не будут образовываться небольшие отдельные шарики и тесто не станет мягким и эластичным

• Сделайте шар из теста и дайте отдохнуть 10 минут

• Разделите тесто на две части, раскатайте тонко два коржа

• Сделать диски, наполнить начинкой и сформировать эмпанадас

• Смажьте яйцом и запекайте в духовке 20-25 минут при температуре 190 ° С

Для начинки нужно:

• 300 грамм говяжьего фарша

• 2 сваренных картофеля

• ¼ ч.л. соли (если используете свежий чеснок или лук, то ½ ч.л. соли)

• ¼ ч.л. гранулированного чеснока или ½ зубчика чеснока

• ¼ ч.л. гранулированного лука или 50 грамм нарезанного лука

• ¼ ч.л. зиры (кумина)

• 2 ст.л. соуса

• 1 ст.л. масла

Способ приготовления начинки: обжарить мясо, добавить специи и вареный картофель (его нужно немного помять) и немного протушить под закрытой крышкой.

Фанаты звездного шеф-повара оценили его рецепт и выразили желание поскорее попробовать эти необычайно с виду вкусные пирожки.

"Эктор, спасибо за рецепт! Прям захотелось очень приготовить😍"

"На вид очень вкусные 😍 Прогортав все фото, то аж самому захотелось попробовать. Попрошу жену на днях приготовить 😉"

"Ммм вкусно очень, очень наверное!😘🍒"

Напомним, что судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво показал, как сотворить шедевр из макарон: "Главное добавить..."

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