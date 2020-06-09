Українська співачка Настя Каменських похвалилася новим відео

Як передає Politeka.net, відео артистка записала для соцмережі Tik Tok. (Щоб подивитися - проскрольте вниз)

«Sending positive vibes», - підписала вона ролик.

На відео Каменських танцює в обтягуючому сірому топі і чорних штанях з блискітками.

Запальна музика і ритмічні рухи не залишили байдужими фоловерів співачки.

«Така класна», «Айй крута», «Классс», «Кааайф», «Дуже дуже», «Ох і красива», «Краса!!!!!», - пишуть в коментарях.

Зазначимо, вид Каменських на відео навіть викликав у кого підозри у тому, що вона скоро стане мамою.

«Ти вагітна», «пора Народжувати», «Настя пора мамою стає», - пишуть в мережі.

Зазначимо, раніше сама Каменських зізнавалася, що вже готова стати мамою. Будучи ведучою шоу «Розсміши коміка. Діти», вона розповідала, що відчуває себе комфортно поруч з дітьми, адже вони заряджають позитивною енергією.

«У перервах діти чекають фотографію, дивляться своїми оченятами, обіймають, смикають за волосся – і мені це дуже приємно. Може, я вже в тому віці, коли дуже треба дітей і хочеться, тому я так до цього всього ставлюся», — говорила Каменських.

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