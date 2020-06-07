Звезда показала, за что ее полюбил Потап

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских в наряде с декольте сверкнула упругим телом и призналась, как понимает слово счастье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Эмоции счастья - это то, что всегда наполняет нас изнутри. И каждый человек создает их для себя сам 😌 Моменты с любимыми и близкими людьми всегда наполняют меня самыми прекрасными чувствами❤️ давайте жить так, чтобы хотелось вспоминать каждый свой день!» - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Каменских позирует в платье с декольте, элегантно нагнувшись на камеру и показав упругие формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Волшебная поза», «вы очень красивая», «чудесные близняшки, бомба», «а ты красотка», «красоточка», «классная ты, супер просто», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что украинская певица Настя Каменских показала себя и рассказала о своем питании.

"Namaste", - по-индийски поздоровалась певица со своими подписчиками.

Причиной такого необычного приветствия стал необычный аксессуар, которым похвасталась Настя. В носу у певицы красовалась нострила, которая является популярным украшением среди индийских женщин.

Поклонники знаменитости были просто ошарашены таким необычным образом. Хоть большинство и позитивно оценили такой смелый шаг певицы, но были и те, которым это не понравилось.

Напомним, сияющая Каменских рассказала о своем счастье и показала фото

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