Певица Настя Каменских , которая выступает под псевдонимом NK, похвасталась новыми фотографиями
Известная украинская певица Настя Каменских является одной из самых успешных звезд, за личной жизнью которой следят как журналисты, так и множество поклонников.
В последнее время артистка кардинально сменила образ и похудела, чем и хвастается на своей странице в Instagram, передает Politeka.net.
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На новых снимках Настя игриво попозировала в сексапильной розовой майке с открытой спиной и черных кожаных штанах, которые очень удачно подчеркнули ее стройную фигуру. На первом снимке артистка повернулась в пол-оборота, продемонстрировав глубокий вырез на спине, а на втором - Каменских решила потянуть себя за волосы.
«Девушки просто хотят повеселиться 😋😘», - подписала Настя.
Фолловеры принялись комментировать фотографии, отметив, что на всех снимках она выглядит отлично.
"Красотка", "Ого", "Вот это фигура", - пишут в сети.
Ранее мы писали, что Каменских показала яркий кадр, сделанный вместе с колегой Машей Ефросининой.
Сегодня знаменитая телеведущая празднует свой день рождения по этому поводу Каменских решила обратиться к коллеге в Инстаграм и представила совместный кадр, на котором сверкнула фигурой в свободном платье. При этом Анастасия попала под волну критики из-за не совсем удачного выбора наряда.
Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.
Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.
Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть