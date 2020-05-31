Певица Настя Каменских , которая выступает под псевдонимом NK, похвасталась новыми фотографиями

Известная украинская певица Настя Каменских является одной из самых успешных звезд, за личной жизнью которой следят как журналисты, так и множество поклонников.

В последнее время артистка кардинально сменила образ и похудела, чем и хвастается на своей странице в Instagram, передает Politeka.net.

На новых снимках Настя игриво попозировала в сексапильной розовой майке с открытой спиной и черных кожаных штанах, которые очень удачно подчеркнули ее стройную фигуру. На первом снимке артистка повернулась в пол-оборота, продемонстрировав глубокий вырез на спине, а на втором - Каменских решила потянуть себя за волосы.

«Девушки просто хотят повеселиться 😋😘», - подписала Настя.

Фолловеры принялись комментировать фотографии, отметив, что на всех снимках она выглядит отлично.

"Красотка", "Ого", "Вот это фигура", - пишут в сети.

Ранее мы писали, что Каменских показала яркий кадр, сделанный вместе с колегой Машей Ефросининой.

Сегодня знаменитая телеведущая празднует свой день рождения по этому поводу Каменских решила обратиться к коллеге в Инстаграм и представила совместный кадр, на котором сверкнула фигурой в свободном платье. При этом Анастасия попала под волну критики из-за не совсем удачного выбора наряда.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть