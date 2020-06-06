Украинская певица Настя Каменских показала себя и рассказала о своем питании

Как передает Politeka.net, новый снимок появился на странице артистки в Instagram.

"Namaste", - по-индийски поздоровалась певица со своими подписчиками.

Причиной такого необычного приветствия стал необычный аксессуар, которым похвасталась Настя. В носу у певицы красовалась нострила, которая является популярным украшением среди индийских женщин.

Поклонники знаменитости были просто ошарашены таким необычным образом. Хоть большинство и позитивно оценили такой смелый шаг певицы, но были и те, которым это не понравилось.

"Почему вы така прекрасная?", "Клевая", "Настя, не идут тебе все эти выкрутасы, серьги в носу, не по-украински. Это нам чужое", "Настя, настолько красивой и совершенной женщины во всем мире никогда не видела", "Какая ты красивая", "Фу, тебе не идет", " От безделья сума сходит", "Зачем над носом поиздевалась?", - писали под постом Каменских.

Ранее певица показала, чем она питается, для того, чтобы поддерживать свою идеальную фигуру. На своей инстаграм-страничке она показала свой стол: черешни, чернику, клубнику и кашу.

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