Украинская певица Настя Каменских похвасталась новым видео
Как передает Politeka.net, видео артистка записала для соцсети Tik Tok. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)
«Sending positive vibes», - подписала она ролик.
На видео Каменских танцует в обтягивающем сером топе и черных штанах, сверкающих блестками.
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Зажигательная музыка и ритмичные движение не оставили равнодушными фолловеров певицы.
«Такая классная», «Айй крутая», «Классс», «Кааайф», «Очень очень», «Ох и красивая», «Красотища!!!!!», - пишут в комментариях.
Отметим, вид Каменских на видео даже вызвал у кого-то подозрения в том, что она скоро станет мамой.
«Ты беременная», «Рожать пора», «Настя пора мамой становится», - пишут в сети.
Отметим, ранее сама Каменских признавалась, что уже готова стать мамой. Будучи ведущей шоу «Рассмеши комика. Дети», она рассказывала, что чувствует себя комфортно рядом с детьми, ведь они заряжают позитивной энергией.
«В перерывах дети ждут фотографию, смотрят своими глазками, обнимают, дергают за волосы – и мне это все очень приятно. Может, я уже в том возрасте, когда очень надо детей и хочется, поэтому я так к этому всему отношусь», — говорила Каменских.
Напомним, игривая Каменских в наряде с вырезом нагнулась и сверкнула «близняшками»: «Волшебная поза».
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