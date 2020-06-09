34-летняя российская певица, ведущая проекта "Дом-2", Ольга Бузова нарвалась на критику в сети, обескуражив нелепым видом и исполнением под фанеру
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на котором исполнила песню "Орбит без сахара".
Ольга предстала в коротком розовом парике, серебристом топе, который похож, скорее, на лифчик и белых широких штанах. Артистка пела и танцевала, активно двигая бедрами и руками.
"Сегодня в 11.30 на ТНТ исполню для вас #орбитбезсахара 🍬 @tnt_online @tntmusicru 🔮 с моими @todes_official 🦄 Не пропусти 😎", - поделилась анонсом Ольга.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Мнения людей разделились: одни щедро наградили Бузову комплиментами, другие назвали "бездарной", и к тому же разнесли в пух и прах ее внешний вид.
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"Офигенная песня❤️🤤"
"Красиво танцуете 🔥"
"Топ, вы чудесная ❤️"
"Такое пропустить НЕЗЬЗЯ!"
"Бездарная певичка🙄🙄🙄"
"С дефектом речи"
"Каша во рту🙄🙄"
"Парик вообще не идёт (!!!!"
"Это значит открывать рот под фанеру а не исполнять"
"Парик конечно... Все портит😟"
"Что-то не очень песня"
Ранее мы сообщали, Бузова обескуражила образом "восточной принцессы". Певица надела топ, украшенный камнями, засветив грудь в глубоком декольте и плоский животик. Руки и ноги артистки были спрятаны под тонкой тканью. У всех на глазах Бузова изображала роль принцессы и гордилась своим необычным появлением на мероприятии.
«Самая красивая была на премии», «Оля огонь», «Самая лучшая», «Кайф!», «Королева», «Красотка», «С длинными волосами намного красивее», «Принцесса», - писали в комментариях.
Напомним, что перестаравшаяся с диетами Ольга Бузова превратилась в ходячий скелет: фото в бикини пугает.
Как сообщала Politeka, скандальная Бузова опозорилась перед микрофоном и сама сняла все на видео: "Что это такое?".