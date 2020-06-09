34-летняя российская певица, ведущая проекта "Дом-2", Ольга Бузова нарвалась на критику в сети, обескуражив нелепым видом и исполнением под фанеру

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на котором исполнила песню "Орбит без сахара".

Ольга предстала в коротком розовом парике, серебристом топе, который похож, скорее, на лифчик и белых широких штанах. Артистка пела и танцевала, активно двигая бедрами и руками.

"Сегодня в 11.30 на ТНТ исполню для вас #орбитбезсахара 🍬 @tnt_online @tntmusicru 🔮 с моими @todes_official 🦄 Не пропусти 😎", - поделилась анонсом Ольга.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Мнения людей разделились: одни щедро наградили Бузову комплиментами, другие назвали "бездарной", и к тому же разнесли в пух и прах ее внешний вид.

"Офигенная песня❤️🤤"

"Красиво танцуете 🔥"

"Топ, вы чудесная ❤️"

"Такое пропустить НЕЗЬЗЯ!"

"Бездарная певичка🙄🙄🙄"

"С дефектом речи"

"Каша во рту🙄🙄"

"Парик вообще не идёт (!!!!"

"Это значит открывать рот под фанеру а не исполнять"

"Парик конечно... Все портит😟"

"Что-то не очень песня"

Ранее мы сообщали, Бузова обескуражила образом "восточной принцессы". Певица надела топ, украшенный камнями, засветив грудь в глубоком декольте и плоский животик. Руки и ноги артистки были спрятаны под тонкой тканью. У всех на глазах Бузова изображала роль принцессы и гордилась своим необычным появлением на мероприятии.

«Самая красивая была на премии», «Оля огонь», «Самая лучшая», «Кайф!», «Королева», «Красотка», «С длинными волосами намного красивее», «Принцесса», - писали в комментариях.

Напомним, что перестаравшаяся с диетами Ольга Бузова превратилась в ходячий скелет: фото в бикини пугает.

Как сообщала Politeka, скандальная Бузова опозорилась перед микрофоном и сама сняла все на видео: "Что это такое?".