Российская певица и телеведущая Ольга Бузова выпустила новую видеоработу, о чем сообщила в соцсетях

Звезда опубликовала отрывок клипа на песню "Орбит без сахара" в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. На кадрах Ольга предстала в белом коротком топе и поясе для чулков. Дополняет образ красотки необычный макияж. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Звезда скинула плащ и приблизилась к молодому красавчика. Певица задрала ногу и поставила на стул между ног незнакомца.

Также присутствуют кадры, как звезда едет на машине.

В посте артистка предложила написать лучший комментарий к клипу на "Ютуб" и получить за это небольшое вознаграждение.

За два часа ролик собрал более 500 тысяч просмотров и много комментариев.

"Оля, кайф!!!", "Клип просто шикарный 🎈🍬", "Я испытал оргазм 😍😍", "Оля, клип супер😊👍👍👍🌺🌺🌺🌺🌺💐💐💐💐💐", "Классный клип", "На Кайли Миноуг похожа 🔥❤️", "Оля, ты такая красивая💖😍", "Это типа клип + реклама орбит🔥", "Крутой трек🔥💣 Поздравляю!🥳🥳🥳❤️", "ОЛЯ КАК ВСЕГДА ПУШКА! Ты огромная молодец! Любим и ждём новых хитов! ❤️", "Это самый лучший клип этого лета💞❤️💞🌸☺️😘", "Однотипные клипы", "Мне можно 10 000????????? Ох и наглая я😄😄😄😄😄😄😄😄😄", "Оля клип просто шедевр💜💜💜💜", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Бузова опубликовала снимок, в котором предстала с розовым каре.

Красотка сделала макияж с акцентом на глаза. Певица надела блестящий топик, подчеркнувший ее прелести.

В таком виде красотка выступает на сцене и развлекает поклонников.

Напомним, Бузова показала себя без косметики и в домашней одежде без белья

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